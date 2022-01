D'importants moyens déployés à Bouillon pour retrouver une octogénaire disparue

(Belga) D'importants moyens ont été mis en place mardi à Bouillon, à savoir le Département de la Nature et des Forêts, des chiens pisteurs, un hélicoptère, des pompiers et des policiers, pour retrouver une octogénaire, Christiane Corbiau, portée disparue depuis ce lundi, indique le parquet du Luxembourg.

Les recherches n'ont rien donné et ont été suspendues pour la nuit. La dame, âgée de 87 ans, a quitté son domicile situé rue des Casernes à Bouillon. Depuis, elle ne s'est plus manifestée. Christiane Corbiau a les cheveux blancs, se déplace difficilement et a une très mauvaise vue. Au moment de sa disparition, elle portait un pull clair et un bonnet blanc. Cette personne peut paraître confuse ou désorientée. Toute information concernant sa disparition peut être communiquée au 0800/30.300. (Belga)