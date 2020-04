D'où viennent ces lumières visibles dans le ciel depuis plusieurs jours?

"Les avez-vous vues ? Ces lumières dans le ciel, en ligne, parfaitement droite et toutes à égales distances, survoler le pays ? Il y en a eu une bonne vingtaine", nous écrit Christel via notre bouton orange Alertez-nous. Depuis plusieurs jours, vous êtes nombreux à nous signaler la présence de points lumineux dans le ciel. Cela s'explique par le lancement de satellites par la société spatiale californienne Space X.

Sur le site Heaven Above, spécialisé en prédiction de passages de satellites, il est possible de suivre la trajectoire de ces satellites en fonction de sa géolocalisation. On découvre ainsi qu'à Bruxelles, ces 20 et 21 avril, des satellites étaient visibles entre 21h et minuit. Ce phénomène sera encore visible dans les jours qui viennent.

Jusqu'à 42.00 satellites

La société spatiale californienne SpaceX envoie ses satellites pour sa constellation Starlink de fourniture d'internet à haut débit depuis l'espace, un service destiné à couvrir en priorité les zones isolées ou mal connectées du globe.

Au total, la société fondée par Elon Musk a demandé des licences pour envoyer jusqu'à 42.000 satellites, un chiffre tout à fait hypothétique à ce stade. Si la constellation se concrétise, SpaceX aura plus de satellites en activité que l'ensemble des autres opérateurs de la planète réunis, civils et militaires, qu'on estime à environ 2.100.