Danièle Zucker, docteur en psychologie et spécialiste en analyse du comportement criminel, était l'invitée du RTL info avec Vous présenté par Olivier Schoonejans.

Formée au profiling par des experts du monde entier, notamment d'anciens membres du FBI, Danièle Zucker est docteur en Psychologie clinique et licenciée en Philosophie de l'Université libre de Bruxelles (ULB). Elle poursuit actuellement une double carrière de psycho-thérapeute et de spécialiste en analyse du comportement criminel. Aujourd'hui, elle sort un livre: Profiling - Comment le criminel se trahit (Racine).

Quelle définition pourriez-vous donner au profiling (profilage criminel, en français)?

"C'est une méthode d'enquête complémentaire aux méthodes qu'utilise la police et qui nous vient des Etats-Unis qui ont développé cela dans les années '70. C'est une méthode qui est intéressante car elle peut s'appliquer dans différentes situations pour établir le profil de l'auteur qu'on recherche, ça c'est le grand classique. Cela permet aussi de faire des liens entre différents dossiers pour comprendre s'il s'agit du même auteur, aussi de réduire de le nombre de suspect quand ils sont nombreux. C'est aussi possible d'intervenir quand l'auteur a déjà été appréhendé parce que ça jette une autre lumière sur le dossier et puis aussi possible d'intervenir dans des stratégies pour les interrogatoires".

Ce qui est extraordinaire, c'est que vous parsemez votre livre d'exemples, de scènes de crime. Et vous déduisez le comportement du suspect. Que faut-il analyser en priorité quand vous êtes sur une scène de crime?

"Le principe de base, et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le profiling a commencé en se disant que le comportement ne ment pas. Quand on parle, on peut mentir, mais le comportement nous trahit. Donc avant un comportement, il y a une pensée et ce sont nos pensées qui influent véritablement sur nos comportements. Mais si on prend le sens inverse, qu'on essaye de comprendre et de décoder le comportement, on va pouvoir comprendre comment l'individu pense. Si on comprend comment un individu pense, on va pouvoir le cerner. Ca, c'est la base du profiling. Sur une scène de crime, on analyse le comportement".

Et comment fait-on? On fait attention à quoi?

"A tout. Qu'est-ce qu'il y a dans cette scène de crime qui trahit le comportement de l'auteur? La manière dont la victime a été tuée, par exemple".

Pour beaucoup de monde, le profiling est lié aux séries policières. C'est loin de la réalité?

"C'est d'abord beaucoup moins glamour. ca n'a rien à voir. Et ça ne se résout pas en une heure et puis on ne fait pas allusion à toute cette approche qui est vraiment scientifique et qui moi m'a beaucoup plu. On formule une hypothèse qui est directement basée sur des faits et non sur une interprétation des faits".

Dans votre livre, vous dressez les caractéristiques des psychopathes. Nous, dans la vie de tous les jours, on peut déceler cela?

"Il vaut mieux avoir une formation car c'est très difficile de le déceler. Et ça me tenait à coeur de les décrire convenablement".