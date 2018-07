Dans 20 ans, Liège dépassera Charleroi

Entre 2017 et 2035, quasiment 90% des communes wallonnes enregistreront une augmentation de leur population, et Liège deviendra alors la plus grande ville de Wallonie, rapporte Sudpresse mardi, sur base de travaux commandités à l'UCL par l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps).

Les projections sont claires: la population wallonne va croître sur les 20 prochaines années, mais certaines régions sont plus rapides que d'autres. Fait marquant: en 2035, il devrait y avoir plus d'habitants à Liège qu'à Charleroi: 211.811 contre 204.525. Si la tendance se confirme, Liège deviendra alors la plus grande ville de Wallonie.

Au sud de la Wallonie, la population des communes de la province de Luxembourg continuera sa croissance liée à la périurbanisation de la métropole luxembourgeoise. C'est notamment le cas de la commune de Léglise qui, proportionnellement, sera la commune qui subira la plus grosse évolution de population en Wallonie: +27%.

"Les communes affichant de faibles taux de croissance, voire des taux légèrement négatifs, se situent essentiellement dans certaines communes du Hainaut, notamment autour de Charleroi, et à l'est de Liège, mais aussi dans des zones éloignées des grands centres pourvoyeurs d'emplois : notamment au nord de la province de Luxembourg, au sud de la province de Namur et au sud-est de celle de Liège", conclut l'Iweps.