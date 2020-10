Dans cet hôpital de Charleroi, "on ne s'approche pas des chiffres de mars/avril, on y est, la courbe est la même"

Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui devaient se faire soigner (de manière non urgente) à l'hôpital Marie Curie de Charleroi: la phase 1A est effective, mais vu les chiffres, la phase 1B est déjà en cours de déploiement. Explications.

Vu la situation épidémiologique et les chiffres de l'épidémie qui galopent, les hôpitaux vont passer, à partir de mercredi 14 octobre, en phase 1A. Cela signifie qu'un quart des lits de leurs unités de soins intensifs seront d'office réservés aux patients covid.

Il faut se réorganiser car clairement, dans certains hôpitaux, les services sont déjà débordés. C'est le cas au centre hospitalier Marie Curie à Charleroi.

"On ne s'approche pas des chiffres de mars/avril, on y est, la courbe est la même": c'est le message de l'hôpital, qui a vu se présenter une quinzaine de patients covid supplémentaires en 24h.

Une partie du personnel est en quarantaine...

L'unité covid, qui a été créée il y a à peu près 10 jours, a été saturée durant la nuit de lundi à mardi. Une deuxième unité covid va devoir être créée en urgence. L'hôpital traite une quarantaine de patients covid actuellement, dont 6 aux soins intensifs, avec une difficulté supplémentaire par rapport à la première vague: une partie du personnel, est mise en quarantaine.

Les réunions de crise s'enchaînent, et on se prépare déjà au passage à la phase 1B, ce qui implique des déprogrammations, des transferts de patients et des limitations de l'activité médicale.

"Nous avons aujourd'hui décidé, parce que c'est nécessaire, de limiter les interventions chirurgicales programmées qui nécessitent une hospitalisation, et qui ne sont pas urgentes", nous a confié Frédéric Dubois, responsable de la communication du groupe qui gère notamment l'hôpital marie Curie. "On se rapproche de la phase 1B, oui. On y est presque, donc on la prépare, il faut garder un temps d'avance sur le virus", conclut-il.