Dans le top 3 des destinations de vacances pour les Belges, il y a une SURPRISE (vidéo)

Les vacances approchent à grands pas. Touring a sondé les Belges sur leurs destinations favorites. La mer est moins prisée qu'avant. La voiture aussi. Dans le Top 3 des destinations, on retrouve la France, l'Espagne, et de manière un peu surprenante: les Pays-Bas!

Le Belge moyen n’a pas changé. Il part toujours en France en voiture. Ce moyen de transport est de moins en moins utilisé.

Ces voyageurs ne se rabattent pas pour autant sur l'avion, mais bien sur les trains et les autocars.

3% des vacanciers ont emporté avec eux leurs vélos. Un chiffre qui a doublé en un an.

Jean-Christophe Michel, agent de voyage: "J'ai encore eu quelqu'un cette semaine qui partait au Japon faire un circuit à vélo."

Au bout du voyage, un objectif domine souvent. Dans les rues de Liège les passants interviewés évoquent le soleil, les boissons alcoolisées par chères.

Les campings gagnent du terrain. En revanche, les vacances en bord de mer ou de piscine ont régressé en 2 ans, -6%.

"On nous dit que le soleil n'est pas bon pour la peau, donc les gens commencent à se méfier. Et puis, je crois que les gens ont besoin de nouveautés et d'apprendre", commentent une Liégeoise.

Selon l'agent de voyage, Jean-Christophe Michel: "Malheureusement dans beaucoup de pays les côtes ont été défigurées et le côté culturel a disparu".

Côté destinations, l'enquête online de Touring révèle un étonnant top 3 où les Pays-Bas ont pris place à la deuxième place.

"Je trouve qu'ils ont de très très belles villes. Je trouve qu'ils ont une architecture particulière", commente une dame.