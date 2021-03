Dans les centres de vaccination wallons, la frustration domine: "En une journée, on aura épuisé tous nos vaccins" de la semaine

Ce n'est pas l'AstraZeneca, soupçonné par certains pays d'avoir trop d'effets secondaires, qui effraie la population. C'est plutôt le manque de doses envoyées dans les centres.

La campagne de vaccination n'est pas encore au point, malgré des mois de préparation en amont, et des mois d'expérience depuis ses débuts en janvier… Ce jeudi matin, nous nous sommes rendus à Marche-en-Famenne et Ciney, où la frustration est immense.

A Marche, seules trois des huit lignes de vaccination sont activées. C'est le manque de doses qui empêche le centre de passer à la vitesse supérieure. "Bien sûr, c'est frustrant, mais on le sait depuis le début, la saga de l'approvisionnement en doses, ça n'est pas nouveau. On savait qu'on n'y échapperait pas. Heureusement, le centre est redimensionnable. On pourra passer à 8 lignes quand ce sera nécessaire, donc quand les doses vont arriver massivement, ce qu'on espère", nous a expliqué Guy Delrée, directeur médical du centre de vaccination. Les chiffres ont de quoi agacer. "On est à moins de 10% de notre capacité", poursuit Laurent Briou, le directeur général du centre. "Théoriquement, en une journée (sur les 6 durant lesquelles nous sommes sensés être ouverts), on aura épuisé tous nos vaccins".

A Ciney, toutes les lignes de vaccination fonctionnent, mais les heures d'ouverture sont calibrées en fonction des doses disponibles. "Parfois, en fonction des doses du jour, on doit décaler des personnes ou fermer le centre plus tôt car toutes les doses sont consommées. On ne peut alors pas proposer plus, même si on a les ressources humaines et logistiques", explique Nathan Buisseret, directeur médical du centre.

La Ministre wallonne de la Santé Christie Morreale (PS) était présente sur place. "Tout est là, il faut juste qu'on reçoive les doses. Il faut qu'on diminue le délai entre le moment où le vaccin arrive sur le territoire, et le moment où il est envoyé dans les centres".

En théorie, les centres wallons sont dimensionnés pour vacciner 200.000 personnes par semaine. Actuellement, le rythme est d'environ 100.000.

D'après le gouvernement wallon, c'est au niveau européen qu'il faudrait agir pour qu'on reçoive plus de doses de vaccin.