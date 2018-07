Dans les coulisses d'un camping: "Après la tondeuse, c'est le service du bar, c'est des longues journées, mais c'est amusant"

Cet été, Bel RTL vous emmène à la rencontre de ceux qui vous font passer de bonnes vacances. Place cette semaine au Camping BeNeLux à la Roche en Ardenne. Un camping familial qui accueille chaque été des milliers de touristes. Le camping peut accueillir jusqu'à 2.000 campeurs en même temps. Aujourd'hui, Guillaume Fraikin nous emmène à la rencontre de Tobias Croes, le responsable de l'entretien.

La rencontre commence par la tonte du terrain. "On a deux sortes de tondeuses. Une qui va moins vite pour aller autour des caravanes et pour les plus petits morceaux, et on a les plus grandes qui vont beaucoup plus vite pour les grands morceaux et tout ça", confie Tobias Croes, avec un léger accent néerlandophone.

C'est bien quand tu sais faire les réparations, ça coûte moins cher

Trois jours par semaine, les lundis, mercredis et vendredi, Tobias, 26 ans, tond toutes les pelouses du camping. Il est le responsable de l’entretien et notamment de la tonte. Une tâche colossale dans cet immense terrain qu’il nous fait visiter en voiture. "On doit couper tout le pelouse ici. On a onze hectares de terrain à tondre, donc c'est pas mal. Quand il y a beaucoup de tentes, on passe autour et à côté des câbles électriques, donc c'est pas toujours facile de passer", explique le jeune homme.

Pas toujours facile de passer, du coup, les accidents arrivent. "Moi j'ai déjà l'habitude, mais quand quelqu'un vient m'aider et qu'il n'a jamais fait, il y a toujours un câble avec... On en a déjà cassé des câbles. Ça va si vite, et tu ne vois pas où les câbles sont. C'est difficile", indique Tobias.



Avec l’expérience et les années, il a appris à entretenir lui-même les machines, qui tombent assez régulièrement en panne. "La semaine passée j'ai dû réparer la petite tondeuse. Elle ne démarrait plus. C'était le filtre à air qui était trop sale et une bougie était cassée. C'est bien quand tu sais faire les réparations, ça coûte moins cher", explique Tobias en plaisantant.





Après l'entretien du terrain, direction le bar



A 14h l’entretien est terminé, les tondeuses sont rangées, mais la journée n’est pas finie pour autant. "Maintenant c'est le service du bar. C'est des longues journées, mais c'est amusant. Quand tout est fini, on a fini vers 23h30, minuit, et après le soir, en été, on fait encore le tour du camping pour regarder que tout le monde fait le silence", précise Tobias.

En couple depuis 8 ans avec la fille du patron, il a quitté la Côte et sa famille pour s’installer à La Roche en Ardenne. Il garde tout de même des liens avec ses proches. "Mon père vient la semaine prochaine pour deux semaines. Mes parents ont acheté un chalet ici, donc ils viennent quand ils veulent. Le temps va si vite que je ne pense pas trop à ma famille. Mais quand je suis à la maison, je dois visiter tout le monde, donc souvent on va deux jours à la Côte et c'est souvent deux jours de visite, donc je n'ai pas trop le temps pour autre chose", confie-t-il.

Durant tout l’été, Tobias travaillera au camping pour offrir aux visiteurs un site bien entretenu… et quelques rafraîchissements.