Dans les coulisses d'un camping: "J'ai dessiné des plans en novembre et en juin, les deux bâtiments étaient déjà construits ainsi que la nouvelle piscine"

Cet été, BEL RTL vous emmène à la rencontre de ceux qui vous font passer de bonnes vacances .Place cette semaine au Camping BeNeLux à la Roche en Ardenne. Un camping familial qui accueille chaque été des milliers de touristes. Le camping peut accueillir jusqu'à 2000 campeurs en même temps. Aujourd'hui, Guillaume Fraikin nous emmène à la rencontre de Tom Dewulf, le responsable technique.

"Je suis en train de placer un nouvel urinoir", décrit Tom à notre journaliste. "C'est un tout nouveau système et cela s'appelle "urisens". Tu n'as plus de poussoir. Tu vas aux toilettes et cela tire la chasse automatiquement. On va voir si cela marche", commente le jeune trentenaire en pleine installation.

Tom Dewulf a 31 ans. Il est le fils du patron du camping et le responsable technique, sanitaire, piscine, construction.

Chaque nouveau chantier passe inévitablement par lui et ils sont nombreux. Satisfait de l'évolution des lieux, il décrit les conditions de vie du personnel qui ont radicalement changé. "L'année passée, on était dans les conteneurs. Ils sont là-bas. Mais maintenant, on a établi une structure fixe."



Succession et évolution rapide

Il y a 3 ans, son père lui a proposé de reprendre les rênes du camping avec les autres membres de sa famille. Et depuis le site n'a pas cessé de se développer. "J'ai dessinés des plans l'année passée en novembre, et en juin, les deux bâtiments étaient déjà construits ainsi que la piscine, cela a été rapide et c'est chouette de voir l'évolution".

Maçonnerie, plomberie, terrassement: Tom est un véritable touche à tout. "J'ai beaucoup appris de mon père. Quand j'étais petit, j'étais entouré de personnes adroites, donc j'ai appris énormément. J'ai regardé des heures et des heures ce qu'ils faisaient et j'ai appris sur le tas", témoigne le jeune homme.



Polyvalent

Tom est également responsable des animations du camping: "Chaque jour, il y a une animation. Le matin, c'est pour les tous petits. L'aquagym est une nouvelle animation accessible cette année-ci. Nous avons aussi le football, le volleyball, le badminton. Depuis deux ans, nous faisons aussi du "beer pong". les gens adorent mais après quelques jeux ils sont quand même un peu drôles."

Avec un programme aussi chargé les journées sont particulièrement longues. Tom travaille 12 heures en moyenne par jour. "Pour nous, ce n'est pas vraiment travailler, c'est une manière de vivre. On vit toute la journée du matin jusqu'au soir, on travaille, mais on n'a pas l'impression de travailler, mais on est toujours occupé."

Une manière de vivre que Tom compte bien perpétuer avec sa compagne et leurs deux enfants s'ils choisissent la même voix.