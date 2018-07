Dans les coulisses d'un camping: "On chante souvent du Maître Gims dans la cuisine"

Cet été, BEL RTL vous emmène à la rencontre de ceux qui vous font passer de bonnes vacances. Place cette semaine au Camping BeNeLux à la Roche en Ardenne. Un camping familial qui accueille chaque été des milliers de touristes. L'établissement peut accueillir jusqu'à 2000 campeurs en même temps. Aujourd'hui, Guillaume Fraikin nous emmène à la rencontre de Pierre Schevers, le chef cuisinier.

Pierre Schevers a 20 ans. Il est le chef cuisinier au camping BeNeLux à la Roche en Ardenne. Il gère la brasserie qui sert chaque jour les clients habituels, mais aussi les évènements ponctuels. Cette semaine, ce sont 400 marcheurs qu'il faut servir quasiment en même temps matin, midi et soir. "Le matin, on arrive à 3 h 30. On commence à dresser le buffet. On coupe le pain, on prépare le café. Les gens passent à table à 5 h du matin. En 1 h 30, les 400 personnes passent. Ensuite, on prépare pour le midi les lunchs et puis le soir...", confie le chef.



Ce dernier finit sa journée à 22 h. "Une fois que tout le monde sera passé à table", précise-t-il. Ses journées sont particulièrement longues... Pour tenir le coup, l'ambiance ne manque pas entre le chef et son commis, qui n'est autre que le patron du camping. Il est venu prêter main forte. "On chante souvent dans la cuisine", lance Pierre. "C'est beaucoup Maître Gims... Il ne connaissait pas, mais je lui ai fait découvrir. Il a pris goût", précise son "commis".







Travailler en permanence avec son patron n'a pas toujours été facile pour le jeune chef. Mais ils semblent finalement s'être bien trouvés, comme l'explique Pierre. "Au début ça a été un gros problème pour moi parce que c'était impossible de donner un ordre à mon patron. C'est quelque chose d'impensable. Mais il m'a clairement dit que dorénavant, c'était moi le chef en cuisine et voilà... Point !", raconte le jeune homme. "Si moi, je suis commis... Je suis commis, je ne suis pas le chef alors j'écoute et je fais ce que je veux après", lance le patron avec humour.



"C'est un peu le choc quand je dis que je gère la cuisine"



Pierre est chef à seulement 20 ans, mais il est respecté malgré son jeune âge. "Souvent, on pense que je suis l'étudiant ou le stagiaire. Et c'est vrai que c'est un peu le choc quand je dis que c'est moi qui gère la cuisine", avoue le cuisinier.



Sa réussite rend son père boucher-charcutier particulièrement fier. "A 20 ans, être chef dans un établissement comme ceci, c'est super", affirme le père de Pierre.