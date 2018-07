Dans les coulisses d'un complexe d'appartements à la mer avec Maxance: "Ma passion, c'est l'animation"

Les coulisses de l'été sur Bel RTL nous emmènent à la côte belge cette semaine. À Westende, dans un complexe à appartements familial situé à 15 minutes à pieds de la plage, Olivia François a fait la rencontre de Maxence, un jeune animateur passionné.

"Je suis originaire de Saint-Ghislain et ma passion, c'est l'animation", lance d'entrée le jeune homme. Cela fait 2 ans que le jeune Hennuyer vit cette passion à fond à Westende. Il a fait ses premières armes chez un tour opérateur avant de revenir à la côte, où il a grandi. Cette saison, le concept s’est largement étendu.

"Au début, c'était seulement la mascotte de Holiday Suites qui était présente, explique Maxance. Ensuite, on a essayé petit à petit d'ajouter de l'animation physique avec une personne sur place qui donne de l'animation aux enfants. Et donc, cet été, c'est vraiment la première fois qu'on fait de l'animation 5 jours sur 7. Ça veut dire que, potentiellement, les parents peuvent partir. Des bonnes vacances pour les parents mais aussi des supers vacances pour les enfants."





"Pas de limite"

Les activités sont variées, notamment grâce à la géographie des lieux qui s'y prête particulièrement bien.

"On a vraiment un éventail d'animations extraordinaires, surtout ici à Westende : l'avantage, c'est que le terrain est grand, donc on peut faire des journées à thèmes, ajoute Maxance. Ça peut passer de la chasse aux trésors dans le thème des pirates aux journées déguisées. Franchement, il n'y a pas de limite."

Aujourd’hui, l'animateur propose de confectionner des fleurs avec du papier crépon, dehors, au soleil. Lili est totalement investie dans sa tâche, et l’objectif est atteint : la jeune fille est conquise : "C'était chouette, et puis ça permettait de nous occuper".





"Une équipe jeune et dynamique"

Il faut dire que la bonne humeur de Maxence y est pour beaucoup. Ils sont 8 au sein de l’équipe. De jeunes animateurs francophones et néerlandophones. "Le plus vieux, c'est Thibault qui a 26 ans, explique le jeune homme de 22 ans. Donc on est vraiment une équipe jeune et dynamique et c'est vraiment chouette."

Ce boulot d'animateur, Maxance l’exerce à mi-temps. "L'été, je m'occupe essentiellement de l'animation, et pendant l'hiver, je suis aussi graphiste, ma deuxième passion".

Lorsque l’été approche, il range son ordinateur et pour se replonger dans cet univers ludique. Dans les mois qui viennent, Maxence voyagera aussi avec l’équipe mobile pour animer d’autres résidences dans le Limbourg, à la côte belge ou à la côte d’Opale. Sa mission : donner le sourire en espérant revoir des visages l’an prochain.





"La plus belle chose que je peux recevoir"

"Pour moi, le plus chouette souvenir, et je l'ai souvent en fait, c'est quand je donne de l'animation à des enfants et que l'année suivante, ils reviennent et disent : 'Ah Max, t'es encore là'. Franchement, c'est la chose la plus belle que je peux recevoir", lance-t-il enfin.