Dans les coulisses de Disneyland Paris avec Pierre, cuisinier et bénévole depuis 10 ans: "On est là pour donner du plaisir aux enfants"

Les coulisses des vacances vous emmènent à Disneyland Paris, dans le parc d'attraction qui accueille des dizaines de milliers de visiteurs chaque jour. Le parc emploie 15 000 employés l'été et parmi eux se trouvent plusieurs Belges. Caroline Haine est allé à la rencontre de Pierre Berghe, 34 ans, un cuisinier venu de Liège.

Plus de 60 restaurants sont installés dans les pars Disney, Pierre est cuisinier dans l'un d'entre eux : "Moi je m'occupe du buffet. Ca consiste à le mettre en place et le recharger tout au long du service."

Le métier est le même que dans un restaurant classique mais il faut s'adapter à la clientèle particulière de Disneyland, composée principalement d'enfants.

"On les aide quand ils sont petits et n'arrivent pas à attraper les choses, on fait attention à tous les visiteurs qui arrivent et on essaye de faire vivre la magie de Disney à travers les restaurants. C'est pas la même chose que dans les attractions, on le fait différemment."

Ce qui change pour Pierre c'est surtout l'ambiance : la magie de Disney est présente dans tous les coins du restaurant.

"C'est une autre atmosphère, et puis les clients sont peut-être un peu plus détendus que dans certains restaurants."



Cuisinier, mais aussi "Disney Volontear" depuis 10 ans



Le Liégeois n'est pas seulement cuisinier. Pendant son temps libre, il change de casquette pour rejoindre l'équipe Disney Volontears c'est à dire celle des bénévoles qui, entre autres, accueillent des enfants défavorisés ou malades.

"Le but, c'est de faire partager la magie de Disney aux enfants qui n'ont pas l'occasion de venir", explique-t-il fièrement.

Il accueille les enfants et reste avec eux toute la journée : "On est un peu leur guide dans le parc pour qu'ils passent une merveilleuse journée, et on essaye de leur faire vivre la magie au mieux."

Et justement un événement important attend Pierre demain : "On accueille 10.000 enfants du secours populaire. C'est une action pour les enfants qui n'ont pas de vacances : on les invite ici."





"Voir le sourire des enfants..."

Il est déjà bénévole depuis presque 10 ans, mais pour lui pas question d'arrêter, il ne s'en lasse pas.

"Les tâches sont diverses car je n'accompagne pas nécessairement, je gère aussi la logistique."

Travailler pendant les mois d'été ne le dérange pas, il profite en donnant du bonheur aux enfants

"De toute façon dans la restauration, j'ai eu l'occasion de travailler alors que tout le monde s'amusait. On est là pour leur donner du plaisir, pour moi ce n'est pas dérangeant."

Il profite en donnant du bonheur aux enfants : "Voir le sourire des enfants, la joie qu'ils ont à être ici, leurs remerciements après. Les enfants sont émerveillés quand ils entrent dans le parc et leur bonheur, c'est ça notre bonheur".