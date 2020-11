"J'ai pleuré en écoutant leurs témoignages bouleversants": Alia Cardyn rend hommage aux infirmières dans son livre (vidéo)

L'auteure belge Alia Cardyn était invitée dans le RTL INFO avec vous afin de parler de son quatrième livre "Mademoiselle Papillon". Cet ouvrage résonne comme un hommage au travail des infirmières qui se sont battues pour nous sauver.



Ce livre est un roman, mais "Mademoiselle Papillon" a existé, comme l'explique l'auteure. "J'ai visité l'Abbaye de Valloires (en France) en juillet 2018. J'écoutais la guide qui évoquait la vie de Mademoiselle Papillon. C'est une femme qui, en 1920, a bâti un projet très lumineux. Elle a cherché une maison pour en faire un refuge pour les enfants qui étaient en proie à la tuberculose, qui n'avaient pas assez à manger, qui étaient en mauvaise santé. Pour les préserver, elle a trouvé ce refuge dans l'Abbaye de Valloires. Elle s'est battue pendant des dizaines d'années pour mettre en place cette maison", a raconté Alia Cardyn.



Pour cette dernière, raconter l'histoire de Mademoiselle Papillon était une évidence. Lorsqu'elle a entendu ce récit, son "monde s'est bouleversé en deux minutes". "J'ai su que mon prochain roman serait sur elle", a-t-elle dit.



Dans ce livre, le destin Mademoiselle Papillon se mélange au destin de Gabrielle, une autre infirmière qui est âgée de 30 ans et qui vit à notre époque. "J'avais pas mesuré à quel point nos infirmières et infirmiers sont impliqués dans les décisions, dans la gestion des patients et qu'ils doivent conjuguer à tout moment, la performance et une humanité profonde pour accompagner leurs patients parce que ça compte tout autant que la technicité. Et ça je ne l'avais pas du tout mesuré et j'étais terriblement émue. Je n'ai pas réussi à ne pas pleurer en écoutant leurs témoignages bouleversants, leur implication au quotidien. Et ils sont passionnés même après des dizaines d'années, ils sont encore engagés. Ce n'est pas un métier que l'on fait juste comme ça", a précisé Alia Cardyn.

Le livre a été écrit en 2018 mais le lien avec l'actualité est troublant.

