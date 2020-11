Davantage d'éclaircies ce lundi après-midi et des températures toujours douces

(Belga) Les périodes ensoleillées devraient s'imposer à partir du sud du pays malgré quelques nuages persistants, indique lundi l'Institut royal météorologique dans ses dernières prévisions. Le temps restera généralement sec à quelques gouttes près sous un nuage plus épais. Les températures maximales seront comprises entre 13 degrés en Hautes Fagnes, 17 degrés sur le centre et localement 18 degrés sur le nord-est du pays.

Durant la nuit de lundi à mardi, la nébulosité augmentera davantage à partir de la France avec quelques averses sur l'ouest. Ailleurs, le temps devrait encore rester sec. De la brume ou quelques champs de brouillard se développeront sur les régions de plaine. En Ardenne, du brouillard assez répandu réduira la visibilité. Les minima seront compris entre 5 degrés sur les hauteurs du pays et 10 degrés sur l'ouest. Mardi matin, une perturbation affaiblie apportera un temps partiellement à très nuageux sur la moitié ouest avec des averses ou quelques périodes de pluie intermittentes. Sur l'est, le temps sera encore sec, mais il y aura de nombreux nuages bas réduisant la visibilité. En cours de journée cette perturbation se décalera vers l'est et le temps deviendra plus sec sur l'ouest malgré une nébulosité toujours très abondante. Les maxima ne dépasseront plus 11 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 15 degrés sur le nord. Mercredi débutera avec de la grisaille: nuages bas, brumes ou brouillard. Après sa dissipation, le temps restera cependant assez nuageux avec seulement quelques éclaircies dans l'après- midi. Il fera pratiquement sec. Les maxima seront compris entre 11 et 14 degrés.