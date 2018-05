La consommation d’électricité de David surévaluée par Belpower: "Ces factures représentaient presque le double de ce qu'on devait payer"

Le régulateur flamand Vreg a retiré à Belpower son autorisation de fourniture d'électricité. L'entreprise peut toujours vendre de l'électricité à Bruxelles et en Wallonie. Mais les clients sont confrontés aux mêmes difficultés qu'en Flandre. Un reportage de Vincent Chevalier et Julie Vuillequez pour Bel RTL.

Le régulateur flamand de l'énergie Vreg a annoncé lundi avoir retiré son autorisation de fourniture d'électricité en Flandre à la société Belpower, en raison de problèmes financiers persistants. Selon le régulateur flamand, Belpower éprouve depuis un certain temps des difficultés à rédiger des factures correctes pour ses clients et ne satisfait plus aux conditions requises pour livrer de l'électricité sur le réseau flamand. C'est la première fois depuis la libéralisation du secteur de l'énergie, soit 2003 en Flandre, qu'un fournisseur se voit ainsi retirer son autorisation de fourniture.



L'entreprise avance un problème informatique lors du changement de logiciel chargé de gérer les contrats d'électricité. Un changement intervenu au début de l'été 2017.





David attend son décompte depuis 9 mois



Belpower a donc du mal à rédiger des factures fiables. Elles sont inexactes, il n'y a pas de décompte annuel, la consommation est surévaluée, passant parfois du simple au double. David, un client, a changé de compteur l'été dernier. A ce moment-là, sa consommation d'électricité a baissé mais pas sa facture provisionnelle. "Ces factures représentaient presque le double de ce qu'on devait payer", explique-t-il sur les ondes de Bel RTL. Ce dernier a alors contacté Belpower.... "Dans un premier temps, on m'a suggéré de payer un montant inférieur à ce qui était réellement facturé, ce que j'ai fait", ajoute le client. Il devait recevoir une note de crédit de Belpower, mais elle n'est jamais arrivée, pas plus que le décompte annuel avec les corrections. David l'attend depuis 9 mois. Mais maintenant le système bloque. Il considère que David n'a pas payé ses factures.





De "nombreuses plaintes"



Pour le moment, Belpower a toujours sa licence à Bruxelles et en Wallonie. Mais, en Wallonie, elle fait l'objet d'une injonction de la CWAPE, pour régulariser sa situation. De "nombreuses plaintes" ont été déposées chez Test-Achats et le service fédéral de médiation de l'Energie.

Les clients de Belpower ne risquent pas de se retrouver sans électricité, car l'entreprise dispose toujours d'autorisations de fourniture délivrées en Wallonie et à Bruxelles. Les règles européennes prévoient que ces autorisations permettent à l'entreprise de continuer à fournir de l'électricité en Flandre. Les clients flamands peuvent donc choisir de rester chez Belpower ou de changer de fournisseur. Ce n'est qu'en cas de perte de ses autorisations en Wallonie et à Bruxelles également que la poursuite des activités de Belpower en Belgique deviendrait problématique.

Le régulateur wallon, la CWAPE, "suit de près" la situation du fournisseur, dont les problèmes ne sont pas inconnus. "Nous avons envoyé une injonction à Belpower pour le contraindre à se régulariser au plus vite", indique une porte-parole. En l'absence d'une réponse satisfaisante, la sanction pourrait être identique que celle infligée ce lundi par le Vreg.

La CWAPE ne précise pas combien de temps a Belpower pour régler le problème. Mais l'entreprise risque de perdre sa licence. Dans ce cas-là, un fournisseur alternatif sera désigné pour éviter que les clients se retrouvent sans courant. BelPower compte entre 13.000 et 14.000 clients en Belgique.