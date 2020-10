Le Premier ministre, Alexander De Croo, s'est adressé mercredi à la population dans une courte vidéo.Maintenant que le gouvernement flamand s'est rallié aux mesures de limitation des contacts sociaux, "la vie sociale est pratiquement à l'arrêt", a-t-il indiqué. Alexander De Croo a également eu une pensée à tous ces soignants qui se retrouvent, une fois de plus, "en première ligne".

Depuis plusieurs mois, le personnel soignant ne compte plus ses heures. Avec cette deuxième vague de l'épidémie, les hôpitaux accueillent, chaque jour, de nouveaux patients. Les lits se remplissent et les équipes médicales se retrouvent débordées, face à cet afflux de malade. Dans une brève allocution, le Premier ministre Alexander de Croo a eu une pensée à tous ces soignants.

"Une tâche extrêmement lourde vous attend dans les semaines à venir. Le pays entier compte sur vous mais veut aussi se montrer solidaire. Nous nous attelons donc à assurer un soutien renforcé au secteur des soins, aux médecins et hôpitaux sur le plan administratif et financier pour mobiliser un maximum de bonne volonté. C'est un moment de solidarité et d'unité. D'unité avec vous aussi qui prenez soin de notre santé et êtes, une nouvelle fois, en première ligne", a-t-il indiqué.

Le premier ministre a appelé à l'unité et la solidarité dans le pays. "En ce moment critique, nous devons nous soutenir les uns les autres. Plus que jamais, soyons attentifs aux incertitudes, aux doutes et aux peurs, les uns les autres. Mais gardons bien à l'esprit que si nous menons cette lutte ensemble, en équipe, à 11 millions de Belges, nous serons plus forts. Plus forts contre le virus mais aussi plus unis et plus proches les uns des autres. Ne vous dites donc pas que votre rôle dans l'équipe n'est pas important. Il l'est. Pour vaincre ce virus, nous avons besoin de chacun d'entre vous. Prenez soin de vous et des autres", a-t-il déclaré.

