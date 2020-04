Coronavirus en Belgique: plus aucun décès lié au Covid-19 à partir de mi-mai? Le virologue Steven van Gucht répond

Le coronavirus en Belgique continue d'impacter la vie des Belges. Les autorités ont à présent dénombré près de 7.000 décès sur le territoire belge depuis le début de l'épidémie.

Aujourd'hui, un modèle américain de prévision sur la propagation du coronavirus, appelé le "modèle Chris Murray", utilisé par le gouvernement américain, prévoit que le taux de mortalité lié au nouveau coronavirus en Belgique pourrait redescendre à 0 à partir du 19 mai 2020 (en savoir plus). Ce type de modélisation comporte une part d’incertitude.

Un tel scénario est-il réaliste ? Steven van Gucht, porte-parole interfédéral Covid-19, a répondu à cette question lors de la conférence de presse quotidienne sur le bilan belge.

"C’est difficile à dire. Il faut être conscient qu’en général, les gens qui meurent de cette maladie représentent une petite minorité, probablement moins de 1% des personnes qui attrapent le virus. Je pense que dans les semaines à venir, le nombre de contamination, de nouvelles infections, va encore fort diminuer", a déclaré le virologue. "J’espère que dans quelques semaines, les décès seront plutôt rares. Mais c’est vraiment difficile à prédire. Cela dépend de la circulation du virus. S’il circule peu, je pense que rarement on pourra rapporter des décès. C’est difficile à prédire. Il faut aussi être conscient que le virus ne va probablement pas disparaître. Des décès seront donc toujours possible. J’espère que ça deviendra de plus en plus rare dans les mois prochains. Je pense que la période plus difficile, sera de nouveau l’automne et l’hiver prochain."

