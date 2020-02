De l'athlétisme à la mode, elles sont restées sur le podium: les championnes Olivia Borlée et Elodie Ouédraogo se sont réinventées

Nous vous proposons ce jeudi un nouveau volet de notre série "Positive Belgium", consacrée à ces Belges qui osent entreprendre. C’est le cas d’Olivia Borlée et d’Elodie Ouédraogo. Ces deux championnes olympiques ont lancé, en 2016, leur propre marque de vêtements de sport. Aujourd'hui, ces athlètes devenues femmes d’affaire vendent leurs vêtements dans 12 pays à travers le monde. Parmi leurs priorités : rendre la production des vêtements plus écologique et habiller des sportives belges pour faire honneur à la mode noir jaune rouge.

C’est l’aboutissement d’un an de création et de travail : Olivia Borlée et Elodie Ouedraogo déposent, en boutique, la collection été 2020. Elle comporte une quarantaine de nouvelles pièces, des vêtements fonctionnelles pour faire du sport et confortables pour la vie de tous les jours. "On a souvent un premier feed-back quand on la présente en show-room, pendant les fashion week… Mais le feed-back du client final, c'est le plus important, comment la collection va être reçue", explique Olivia Borlée.

"On raconte notre propre histoire"

Aujourd'hui, la marque est distribuée dans 12 pays. 20% des ventes se font via internet. En Belgique, 2 magasins proposent les collections. "Ce serait notre rêve d'avoir notre propre boutique, c'est quand même notre propre univers, on raconte notre propre histoire, et c'est important pour le client de comprendre notre histoire", confie Elodie Ouedraogo.

Olivia Borlée avait suivi des cours du soir en stylisme

Cette fibre artistique et cet esprit créatif, Olivia les développe déjà durant sa carrière sportive. Elle étudie l’architecture d’intérieur et suit des cours du soir en stylisme. Préparer sa reconversion est primordial. "Comment se fixer des objectifs, comment résister au stress, comment travailler en équipe, ce sont des choses qu'on a bien développées qu'on a bien développées dans notre carrière sportive et qui nous permettent aujourd'hui de performer dans le business et dans l'entreprenariat", confie Olivia Borlée.

4254, comme le chrono

La marque 4254, c'est une référence au chrono de la finale olympique du 4x100 mètres en 2008. Les 4 filles du relais, dont Olivia et Elodie offrent à la Belgique une médaille d’or. "Je crois qu'on a embrassé tout le monde, on a pris notre temps, à la fin, le juge venait vers nous et nous disait, les hommes vont partir, il faut quitter la piste", s'amuse Elodie Ouedraogo.

"Ce n'est pas facile tous les jours"

Avec l’aide de subsides publics et privés la société grandit. Si aujourd'hui 5 personnes travaillent à temps plein pour promouvoir la marque, gagner sa place dans le monde de la mode ressemble plus à un marathon qu’à un sprint. "Il y a des difficultés, et c'est par les erreurs qu'on apprend, parfois ça fait mal et il faut se relever et continuer. C'est vrai que comme dans le sport, on vise très haut aujourd'hui, et il y a des sacrifices à faire, ce n'est pas facile tous les jours", reconnaît Olivia Borlée.

Des t-shirts fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclé

Chaque année, 10.000 pièces sont produites en Belgique, en Tunisie et au Portugal. Particularité de la nouvelle collection: ces t-shirts en lycra sont fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclé. "Je pense qu'il faut environ une cinquantaine de bouteilles plastiques pour pouvoir faire un t-shirt".

Deux ambassadrices de choix

Pour faire connaitre sa ligne de vêtements, Olivia peut compter sur deux ambassadrices: deux athlètes des Belgian Cheetahs, le relais féminin du 4X400 mètres. Camille Laus et Hanne Claes découvrent leurs nouvelles tenues. "C'est vrai qu'on fait attention à notre look, et le fait d'être différentes des autres, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont sponsorisées, nous ça nous fait plaisir de l'être par une marque belge, qui de plus est originale", estime Camille Laus. "Ça donne de l'énergie positive, et quand tu te sens belle, tu te sens mieux", estime Hanne Claes.





Tout bénef' pour la marque

Les deux sportives très actives sur les réseaux sociaux, ce qui est bénéfique pour la marque. "Avoir des ambassadrices qui jouent le jeu magnifiquement bien, qui partagent vraiment leur vie au jour le jour, de ce que ça veut dire d'être une athlète et d'inspirer les gens, c'est tout à fait les valeurs qu'on a envie de partager à travers la marque", explique Olivia Borlée.





Du podium olympique au podium de la mode, toujours le même défi : celui de mettre en avant un label noir jaune rouge de qualité.