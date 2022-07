De la bière dans du mojito? Découvrez comment au festival de la bière à Namur

Ce week-end, la capitale de la Wallonie est également la capitale de la bière. La neuvième édition du festival de la bière se tient jusqu'à ce dimanche soir. 45 brasseries ont fait le déplacement pour proposer plus de 150 bières différentes.

Une animation en particulier retient l'attention: les cours qui apprennent aux visiteurs à créer des cocktails avec de la bière. Le principe: utiliser un sirop, un alcool et une bière. Pour un mojito par exemple, l'eau pétillante est remplacée par une bière blanche. Pour les organisateurs, l'intérêt est de montrer à ceux qui disent ne pas aimer la bière qu'il est possible de changer d'avis.

Même si les bières sont destinées à un public adulte, le festival a tenté d'attirer les familles dans leur ensemble. "On a des jeux pour les enfants, un blind-test musical, et bien entendu pour les amateurs de bières, des bières à déguster. En plus de ça, une initiation au beer pairing, qui est l'association de nourriture et de bière. Donc c'est une nouvelle manière de découvrir la bière", nous a confié Emilien Wathelet, l'un des organisateurs du festival.