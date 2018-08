De moins en moins de Belges, qui vendent leur maison, placent une pancarte "Maison à vendre": voici pourquoi

Seul un Belge sur trois (33%) qui met sa maison en vente place encore une pancarte "Maison à vendre" au-dessus de la porte d'entrée, indique lundi la plate-forme immobilière Immovlan. Or, selon une enquête de cette dernière menée auprès de 2.000 vendeurs et personnes à la recherche d'une maison, plus de la moitié des candidats-acheteurs (56%) partent à la recherche de leur maison de rêve dans leur quartier favori, au petit bonheur la chance.

La raison principale de la baisse de popularité des panneaux "à vendre" est à chercher du côté des réseaux. Un vendeur particulier sur cinq (21%) met sa maison en vente uniquement sur Facebook ou sur un autre réseau social.

Selon Immovlan, un grand nombre de couples font pourtant une recherche bien plus poussée qu'auparavant au sujet du quartier.

"Ils veulent connaître le temps exact nécessaire pour aller à la crèche ) vélo, s'il y a plus d'une route qui donne accès à l'autoroute, etc. Ils veulent connaître de plus en plus de détails avant d'acheter une maison. Le fait que le prix des maisons ait fortement augmenté dans certaines communes et villes belges est d'ailleurs lié à ce phénomène", souligne Eric Spitzer, CEO de la plate-forme.