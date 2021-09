De nombreuses encres de couleur bientôt interdites dans les salons de tatouage: "C’est une atteinte à la liberté"

Dès le mois de janvier, les tatoueurs ne pourront plus utiliser certaines encres de couleur, considérées comme "potentiellement" nocives. Ils vont donc devoir "s'adapter" en conséquence.

Un tigre aux yeux bleus, un tatouage bientôt formellement interdit à cause de sa couleur. Une énorme déception pour Boris, tatoueur. Sur ses 5000 réalisations, une sur trois est colorée. Quasi toute sa palette va y passer.

"Orange, rose, rouge, chair… tout ça va disparaitre. Il va rester les gris, les noirs et les blancs", regrette Boris.

Interdites en 2022 des nuances de rouge, de jaune et d’orange. Un an plus tard, des bleus et des verts. 21 colorants seront interdits au total.



"Je suis spécialiste dans le réalisme couleur, j’ai beaucoup de clients qui viennent. J’ai déjà des rendez-vous en 2022 qui étaient prévus bien avant qu’on nous annonce ça, qui sont des tatouages prévus en couleurs, témoigne Boris. C’est très difficile parce que les clients sont très mécontents. Tout le monde est mécontent avec cette histoire, que ce soit le client, le tatoueur ou le fournisseur. On ne connait pas cette décision".

Les encres peuvent contenir des composants qui ne sont pas anodins. Hydrocarbures polycycliques, métaux lourds, amines aromatiques. Pour ce toxicologue, l’Union européenne applique un principe de précautions. Fautes d’études sur les tatouages.

"Les risques sont extrêmement faibles pour ceux qui ont des tatouages. Tout simplement parce que ces substances sont vite éliminées, vite métabolisées au niveau de la peau, explique Alfred Bernard, toxicologue. Les études à ce stade ne montrent aucun risque de cancer, même en cas d’usage répété avec des teintures permanentes pour les cheveux".

Tous les professionnels ne sont pas concernés. Mais pour certains il faut bouleverser les plannings pour tatouer en couleurs avant la fin d’année. "C’est une atteinte à la liberté. C’est comme si on demandait à chaque artiste de peindre en noir et blanc, sans profondeur, sans relief et sans couleur", estime une cliente. "Les fournisseurs trouveront bien un moyen d’avoir des encres aux normes, pense Seb Inkme, artisan tatoueur. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais il va y avoir une solution".