De nombreuses mamans ne veulent pas de cadeau pour leur fête: pourquoi?

La fête des mères, c’est l’occasion, pour les enfants, de montrer à quel point ils aiment leur maman. Et ça passe souvent par un poème et un cadeau. Pourtant, selon une enquête, plus d’une maman sur deux ne veut pas de cadeau pour sa fête. En tous cas, pas un cadeau acheté dans un magasin. La plupart d’entre elles préfèrent passer un bon moment en famille.

Alain, un fleuriste, fait une tournée soutenue de domicile en domicile ce dimanche pour combler les mamans.

"Je viens de recevoir un bouquet de la part d’Emmanuel et Pierre-Yves. Ils connaissent les couleurs que j’adore. Donc, ils font en sorte de bien choisir", raconte Christiane, une maman comblée, au micro de notre journaliste Fanny Dehaye.

Pourtant, le bouquet serait davantage laissé de côté par les Belges. 54% des mamans de 35 à 54 ans accordent plus d’importance aux moments conviviaux avec leur enfant ce dimanche.



"C’est ma fête donc tout le monde se réunit à la maison"

"Nous décidons d’un repas qui plaît à tout le monde, maman le prépare et nous l’aidons à cuisiner, à dresser la table. Nous mangeons tous ensemble puis nous débarrassons et terminons par une bonne tasse de café et un morceau de tarte", explique une dame.

"Tout le restant de l’année tout le monde est stressé, pressé par le travail, les hobbys et donc le jour de la fête des mères, c’est ma fête donc tout le monde se réunit à la maison enfant et petits-enfants", confie une autre maman.

Et c’est l’avis de nombreux autres belges. En moyenne, comptez 34 euros environ pour le budget alloué au cadeau de fêtes de mères. Le partage du bonheur familial est toutefois de plus en plus important. Attablé en ce moment avec votre maman…profitez-en.