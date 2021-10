De nombreuses voiries communales attendent une réparation depuis des années (vidéo)

Les finances des communes sont dans le rouge. Résultat: les travaux de réparation des routes prennent du retard. Dans certaines rues, ces réparations se font attendre depuis des dizaines d'années.

Devant chez Laurent, à Courcelles, un empiècement de bitume remplace le tarmac bien lisse, à son grand désarroi. "On abime les voitures, les camionnettes... C'est affolant. On rapièce les routes", fustige-t-il.

Pour s'épargner des frais trop importants, le communes ont trouvé cette seule solution pour mettre les chantiers en attente. Des travaux de rénovation qui tardent pour plusieurs raisons.

"Les pensions sont en pleine explosion pour les villes et communes. Il y a les coûts liés à la sécurité et à l'aide sociale. Ces coûts qui doublent d'année en année ne nous permettent pas de créer de la dette pour rénover le patrimoine routier", explique Maxime Daye, le bourgmestre de Braine-le-Comte. Ajoutez à cela, la pénurie de matériel et de main d'oeuvre.

Au total, ce sont ainsi plusieurs milliers de kilomètres de voirie qui seraient à rénover en Wallonie. "Chaque commune qui est traversée par des routes régionales doit gérer ces voiries. Les citoyens ont du mal à s'y retrouver. Bien souvent, dans notre commune, on est fort sollicités pour les voiries régionales alors que les gens pensent que ce sont des communales", indique Caroline Taquin, la bourgmestre de Courcelles.

Détecter les dégradations, c'est le job d'Azdine Atitiich. Il sillonne actuellement la commune de Courcelles. Son véhicule équipé de multiples capteurs permettra d'anticiper les chantiers à prioriser. "Tout est récolté via un disque dur, pour ensuite être récolté et analysé au bureau", précise le technicien du véhicule intelligent.

Les analyses 3D faites par ce véhicule pourront établir un cadastre des travaux de rénovation à effectuer.