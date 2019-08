De nombreux chantiers sur les routes wallonnes à une semaine de la rentrée: attention sur la E411

Les routes risquent déjà d'être embouteillées cette semaine. De nombreux navetteurs reprennent le boulot et cela se ressent sur les grands axes comme sur la E411 qui est en travaux.

La seconde phase du chantier sur le tronçon entre Nil St Vincent et Thorembais-St-Trond débute ce matin. Conséquence : les bretelles de sortie de l'échangeur numéro 11 Gembloux-Jodoigne sont fermées à partir d'aujourd'hui dans les deux sens et jusqu'au 6 septembre.

"Nous sommes en train de réaliser des travaux d'élargissement du giratoire au pied de l'échangeur, a expliqué Eloise Christophe, porte-parole de la Sofico, ce matin, sur Bel RTL. Et comme nous sommes dans la phase de pose de revêtement, nous allons devoir fermer l'échangeur. Nous sommes également en train de passer la bretelle de sortie vers Namur à deux voies de circulation. En posant ce revêtement, nous devons effectivement fermer la route puisque on ne peut pas en même temps poser du revêtement et laisser passer des véhicules dessus. Tous les usagers seront envoyés vers l'échangeur numéro 10, Walhain. On espère qu'il n'y aura pas d'embouteillages mais ces travaux sont nécessaires pour améliorer la circulation par la suite puisqu'en élargissant la bretelle de sortie vers Namur, c'est pour éviter les remontées de files qu'on avait auparavant."

La circulation se fera en alternance via des feux de signalisation sur la N29 à hauteur du chantier. La bretelle d'accès de l'échangeur n°11 Gembloux/Jodoigne en direction de Namur sera fermée entre les 26 et le 30 août tandis que la bretelle d'accès de ce même échangeur sera fermée du 2 au 6 septembre.

La réalisation de ces deux giratoires devrait être terminée pour la mi-septembre. La phase 1 du chantier entre Louvranges et Nil-Saint-Vincent s'était terminée début juillet. L'ensemble du chantier représente un coût de 5,98 millions d'euros hors TVA.