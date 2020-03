De nombreux événements annulés en raison du coronavirus: les voici

Le coronavirus perturbe fortement la tenue de salons et d'événements internationaux en Belgique. Récemment, c'est le salon "Made in Asia" qui a été reporté. L'occasion de dresser un état des lieux des différentes rencontres annulées à travers le pays.

Le salon "Made in Asia", qui devait se dérouler les 13, 14 et 15 mars à Brussels Expo, est reporté aux 4, 5 et 6 septembre en raison de l'épidémie de coronavirus ont annoncé ce vendredi les organisateurs. 70.000 visiteurs étaient attendus. Parmi eux, beaucoup viennent de pays asiatiques. Impossible pour certains de quitter leur territoire pour se rendre au salon. Autre explication : les marchandises exposées. La plupart vient d'Asie. Le risque est donc trop grand selon les organisateurs.

Toujours à Brussels Expo, deux autres salons sont reportés : Autotechnica et infosecurity.be. Le premier étant un salon automobile, le second, un salon informatique. Plusieurs participants avaient d'ailleurs déjà annulé leur venue.

Des voyages scolaires annulés

Étonnamment, d'autres événements sont maintenus. La décision appartient aux organisateurs. Par exemple, à Anvers, le Festival Reverze aura bien lieu ce week-end. 15.000 personnes sont attendues. "Que peut-on faire?", s'inquiète une mère de famille via notre bouton orange Alertez-nous. Réponse: à l'heure actuelle, chacun est libre de se rendre ou de ne pas se rendre à ce type d'événements.

Le coronavirus a d'autres conséquences chez nous, comme l'annulation de certains voyages scolaires. De nombreux d'élèves devaient partir ce week-end, en Italie et dans certaines régions de France, touchées par la maladie. Ils en sont quitte pour une grosse déception. Ils doivent rester en Belgique, sur recommandation des Affaires Etrangères.