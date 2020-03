Carnavals, salons, concerts,...: voici la liste des nombreux événements annulés ou reportés à cause du coronavirus

Cette liste non-exhaustive rassemble les événements qui ont été reportés ou annulés suite au coronavirus.

A Bruxelles:

- Salon Job Fair (Brussels expo) prévu le 12 mars : reporté à une date indéterminée

- Soirée God Save the 90’s VS la 2000 (Quay 01 Brussels) prévue le 13 mars: reportée au 5 juin 2020

- Salon Made In Asia (Brussels Expo) prévu les 13,45 et 15 mars : reporté au 4,5 et 6 octobre

- Salon Babyboom (Brussels expo) prévu les 20, 21 et 22 mars : reporté aux 16,17 et 18 octobre

- Festival Rire Ensemble (Palais 12) prévu du 23 au 28 mars : reporté à une date indéterminée

- Concert des Cowboys Fringants (Forest National) prévu le 21 mars : reporté à une date indéterminée

- Concert de Vitaa & Slimane (Forest National) prévu le 2 avril: reporté au 6 octobre 2020

Coté écoles, l'université Saint-Louis et l'ULB suspendent toutes les soirées étudiantes jusqu'à nouvel ordre sur leur campus.

Coté sport, le Wilink-game du Phoenix Brussels prévu le 20 mars à Forest National est reporté le 26 avril.

A Liège:

- Le Laetare de Stavelot prévu les 21, 22 et 23 mars: annulé

Dans le Brabant Wallon:

- Le carnaval de Wavre est annulé, en ce compris les Soumonces du samedi 14 mars, le carnaval des Enfants du samedi 20 mars, le carnaval de Wavre du dimanche 21 mars et la la foire du Laetare qui devait avoir lieu du 20 au 31 mars.

- Le Doudou (Louvain-la-Neuve) prévu le 11 mars: annulé.

- 24h de Grez (course de voitures miniatures à Grez-Doiceau) prévues les 14 et 15 mars: annulées

- Le carnaval d’Hélécine prévu du 20 au 22 mars: annulé

Côté écoles, l’Université catholique de Louvain suspend "toutes les soirées dans les surfaces d’animation étudiante" jusqu'à nouvel ordre.

Dans le Hainaut:

- Le carnaval de Tournai prévu du 20 au 22 mars: reporté à une date indéterminée

- Le Bœuf Gras (Mouscron) prévu le 12 mars: annulé

- La Marche des Jonquilles (Lesdain) prévue le 15 mars: annulée

En province du Luxembourg:

- Le carnaval de Sibret prévu ces 13 et 14 mars: annulé

- Le salon Univers Bébé (Libramont) prévu ce 15 mars: annulé

- La nuit de la Holstein (Libramont) prévue le 21 mars: annulée