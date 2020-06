De nombreux fiancés reportent la célébration de leur union: "Faire des mariages sans DJ, pour moi c’est mission impossible"

Les réceptions de mariage pourront de nouveau être organisées à partir du premier juillet, avec 50 personnes maximum, sans buffet et sans soirée dansante. Des conditions très strictes qui font reculer les fiancés qui prévoyaient de se marier cet été.

Giuseppe Gaziano et Daphné Zymelski sont en couple depuis 22 ans. Ils devaient se marier le 21 mars mais, suite au confinement, tous leurs plans ont changé. Ils ont reprogrammé deux fois l'événement sans succès.

"On s’est dit on va reporter au 23 mai en pensant que cela allait aller. On ne s’attendait pas à une telle tragédie. Et le 23 mai a été annulé aussi, tout comme le 27 juin. Maintenant, on attend la prochaine date", regrette Daphné.

Un coup dur pour le couple qui avait minutieusement préparé l'événement. "Avant, je vais vous avouer que j’ai pleuré. Après je me suis dit qu’il y avait plus difficile. Et ensuite j’ai téléphoné à chaque personne, on a envoyé des messages. Aujourd’hui, on ne mentionne plus de date parce qu’on attend de voir", confie la future mariée.

Des conditions strictes mises en place pour les réceptions

A partir du 1 juillet, des conditions strictes seront mises en place pour les réceptions de mariage: 50 personnes maximum, pas de buffet ni de soirée dansante. Et la fin des festivités est prévue à 1 heure du matin.

Sébastien Dubois est le gérant d'une salle de banquets et il organise de nombreux événements. Selon lui, ces mesures n'encouragent pas la reprise des mariages. "On peut faire un retour de deuil mais un mariage, cela va être compliqué sans musique", souligne-t-il. "Le problème que l’on rencontre, c’est que l’on ne peut pas mettre d’ambiance, on ne peut pas mettre de disc-jockey. Faire des mariages sans DJ, pour moi c’est mission impossible", assure le gérant.

"Le but c’est de s’amuser avec les nôtres, de faire la fête. Les embrassades peut-être pas, mais juste s’amuser un petit peu", confirme Daphné.

En tout cas, c'est bien la date du 21 mars qui restera gravé sur les alliances de Giuseppe et de Daphné.