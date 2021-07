De nombreux Flamands viennent aider les Wallons sinistrés: "Ce qui me frappe, c'est que les Liégeois sont très courageux"

Dans la région liégeoise, particulièrement touchée par les inondations de la mi-juillet, les bénévoles continuent de se présenter spontanément pour aider les sinistrés. C'est le cas à Chênée ou se trouvait ce mardi une équipe de RTL info.

L'aide vient de tout le pays: un groupe d'une dizaine de personnes de Flandre est arrivé ce matin. Il s'agit de citoyens qui ont été touchés par les images qu'ils ont vues, et qui voulaient tout simplement aider.

Ils vont de maison en maison pour nettoyer, racler, évacuer les déchets. "Nous sommes venus à deux voitures. Ce sont des volontaires des pompiers d'Anvers et de la police de Gand. Et il y a d'autres gens comme moi. Mon voisin est pompier et m'a proposé de l'accompagner", explique un des bénévoles, Pierre Snoekx. "Quand on voit sur place, c'est encore bien pire que ce qu'on a vu à la télévision. Ce qui me frappe, c'est que les Liégeois sont très courageux. Ils me disent que c'est comme ça, ils sont Liégeois et c'est particulier. C'est formidable ce courage et cet esprit positif. Ils sont également très reconnaissants. Ça fait plaisir de les aider".

Les bénévoles sont bien organisés. "Nous utilisons une application où il y a les adresses des personnes dans le besoin. Nous savons quels genres de dégâts ils subissent, et nous mettons le jour de notre visite. Tout le monde a accès à cette application".

Une solidarité nord-sud qui est grande depuis le début de la catastrophe. Ils sont des milliers à venir chaque jour depuis la Flandre, parcourant des centaines de kilomètres pour aider.