De nombreux petits francophones maîtriseraient à peine les bases scientifiques: la ministre de l'Enseignement réagit

En 2017, une étude avait mis en avant que les capacités de lecture des jeunes francophones de Belgique avaient régressé, plaçant la Fédération Wallonie-Bruxelles en dernière place de l'Union européenne et des pays développés, selon les résultats du Programme international d'évaluation des compétences en lecture (PIRLS 2016).

A présent, une nouvelle enquête de l’uLG indique que les jeunes étudiants francophones de Belgique maîtriseraient à peine la connaissance des bases scientifiques.





"Les constats ont été tous été assumés"

L’invitée de Pascal Vrebos, Marie-Martine Schyns, la ministre de l'Enseignement, a réagi suite à ce constat alarmant.

"Les constats posés dans les différentes études, qu’elles soient récentes ou qu’elles datent d’il y a cinq ans, ont été tous été assumés quand on a fait le diagnostic pour mettre en place le Pacte d’excellence", assure-t-elle. "On a constaté qu’effectivement, il y avait des choses à améliorer dans notre système scolaire, aussi bien au niveau de l’apprentissage du français que par rapport à des apprentissages en mathématiques. C’est pour toutes ces raisons qu’on a mis en œuvre ce pacte avec certaines mesures.





"Nous sommes en train d’essayer de tenter de rattraper les écarts"



Elle ajoute: "Je ne suis pas contente des résultats de cette étude car les résultats sont parfois très variables. En fonction d’un enfant à l’autre ou d’une étude à l’autre."

Pascal Vrebos a alors souligné qu’il y avait aussi une différence entre francophones et néerlandophones. "Vous savez en Flandre, les écarts sont aussi importants entre les élèves forts et les élèves faibles. Les études Pisa le montrent. Et nous sommes en train d’essayer de tenter de rattraper les écarts avec les mesures qu’on prend aujourd’hui", a conclu Marie-Martine Schyns.