Salades, cordons bleus, jambon: les rappels de produits alimentaires en raison de la présence d'oxyde d'éthylène continuent

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et plusieurs chaînes de magasins alimentaires ont procédé mercredi au rappel de divers produits en raison d'une teneur trop élevée en résidus d'oxyde d'éthylène. Les produits concernés sont principalement des salades, des cordons bleus et du jambon.

La chaîne de magasins Aldi rappelle ainsi ses "salad bowl Bacon - Moutarde" de la marque "Salad Bar". Elles ont comme date de péremption les 17, 18, 21, 22 et 23 septembre 2021 (code EAN 27022825). Colruyt et Okay rappellent quant à eux les salades César de la marque Boni Selection, vendues entre le 11 et le 21 septembre, avec des dates limites de consommation comprises entre les 17 et 24 septembre.

Quant à Delhaize, la marque a opéré plusieurs rappels de produits de sa marque sur la journée: des wraps de 220 grammes (code EAN 5400119544948 et date de péremption du 22 septembre), des salades de fusilli matrici de 600 grammes (code EAN 5400112489000 et dates de péremption des 24 et 25 septembre), des fondues de volaille (code EAN 2205742000000 et dates de péremption comprises entre le 30 mars et le 16 août), des cordons bleus et maxipacks du même produit (code EAN 2047780000000, 2205341000000, 2047320000000, 2205809000000 et dates de péremption comprises entre le 17 juin et le 26 septembre), du rôti Orloff (code EAN 2205814000000 et dates de péremption comprises entre le 16 et le 19 juin) ainsi que des cordons bleus de poulet (code EAN 2205596000000 et dates de péremption comprises entre le 27 août et le 5 septembre).

Ramener les produits au point de vente

Les supermarchés Jumbo procèdent également au rappel de cordons bleus (340 grammes) de la marque Jumbo, portant le code EAN 2335705000000. Les dates de péremption des produits, vendus entre le 5 juin et le 20 septembre, vont jusqu'au 25 septembre. Cora aussi rappelle des cordons bleus de porc de sa marque (code-barres 5413910023130 et dates de péremption 23 et 25 septembre) ainsi que du jambon en bloc sous-vide de 400 grammes de la marque De Keyser vendu entre le 27 août et le 20 septembre (dates limites de consommation du 28 septembre au 12 octobre et numéros de lots 246271 et 263288).

Makro fait part du rappel de produits de la même marque: jambon DD 7.5x20 tranché de 400 grammes vendu entre le 2 et le 20 septembre (dates limites de consommation du 25 septembre au 1er octobre et numéro de lots 253271) ainsi que le jambon cuit baguette spécial de deux kilos vendu entre le 23 août et le 20 septembre (dates limites de consommation du 22 octobre au 13 novembre et numéros de lots 246264, 344329, 346452, 347404.

Enfin, les salades repas "Fromage de chèvre" (300 grammes) de la marque Gourmet Greens font également l'objet d'un rappel. Le produit (dates limites de consommation du 17 au 24 septembre et numéros lots se terminant par 364-365-366-371-372-373-374) vendu entre le 9 et le 21 septembre a été distribué par plusieurs points de vente en Belgique.

Il est demandé aux clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés. La consommation ne présente pas de risque aigu pour la santé, mais un risque chronique à plus long terme ne peut être exclu.

Pour toute information complémentaire, il est possible de prendre contact avec l'Afsca via l'adresse mail pointdecontact@afsca.be ou le numéro de téléphone 0800/13.550.