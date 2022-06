De nombreux vols de TUI Fly seront déviés de Brussels Airport vers les aéroports régionaux lundi

De nombreux vols de TUI Fly seront déviés de Brussels Airport vers les aéroports régionaux d'Ostende, de Liège et d'Anvers lundi en raison de la manifestation nationale et de ses conséquences sur l'aéroport de Zaventem. Cela concernera tant des vols au départ qu'à l'arrivée, prévient jeudi la compagnie aérienne. Un transfert en bus est prévu entre Brussels Airport et les aéroports de départ ou d'arrivée régionaux de remplacement.



TUI Fly avait annoncé mercredi sa décision de ne pas annuler ses vols prévus lundi à Brussels Airport et de tout mettre en œuvre pour amener les passagers à destination malgré la grève nationale et son impact sur les opérations à Zaventem. Si huit vols pourront partir de l'aéroport bruxellois comme prévu, seize autres seront déviés vers Ostende, Liège et Anvers. Un transfert en bus est prévu depuis Brussels Airport, assure la compagnie. Dix vols retour devront également être déviés vers les trois aéroports régionaux. Là aussi, un transfert sera organisé jusqu'à Zaventem. Les voyageurs concernés par ces changements ont été informés, précise encore TUI Fly, dont le site internet TUI.be regroupe les informations sur les vols modifiés. Brussels Airport avait déconseillé mercredi les départs le 20 juin, date à laquelle Brussels Airlines supprimera la moitié de ses vols en raison de la manifestation nationale dans la capitale et de la grève annoncée d'une grande partie du personnel de sécurité de G4S.