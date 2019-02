De nombreux Wallons se plaignent de ne pas avoir reçu leurs allocations familiales: les explications de Famiwal

De nombreuses personnes nous ont signalé le problème via notre bouton orange Alertez-nous: 170.000 familles wallonnes affiliées à Famiwal n'ont pas reçu leurs allocations familiales du mois de janvier. Un problème de transfert informatique serait en cause entre l'application fédérale vers l'organisme régional Famiwal, et un changement d'organisme bancaire. "Le fichier de paiement qui est communiqué à Belfius, c'est vraisemblablement là qu'un souci s'est posé. Nous sommes actuellement avec nos équipes et leurs équipes en train de passer au peigne fin ce fichier", a indiqué Françoise Abad Gonzalez, directrice générale faisant fonction de Famiwal.





Problème réglé d'ici lundi au plus tard, assure Famiwal



Si une partie des familles concernées ont déjà reçu le virement ce vendredi, les autres devront attendre lundi. "On s'excuse de ce désagrément, parce qu'on avait vraiment mis tout en oeuvre, et encore le week-end passé nous avons travaillé samedi et dimanche sans relâche pour que le fichier soit communiqué en temps et en heure à la banque. Je ne peux que réitérer nos excuses à toutes les familles", a précisé Françoise Abad Gonzalez.



Montant total impayé: plus de 60 millions d'euros.





C'est un apport dans les revenus de la famille

Ces retards de paiement peuvent poser de vrais problèmes à certains allocataires. "C'est très important. C'est un apport dans les revenus de la famille. Ils servent entre autres à payer tout ce dont notre enfant a besoin. Les vêtements, la nourriture, ses fournitures pour l'école…", a confié un père de famille à RTL INFO.



La réaction de la ministre



La ministre wallonne de l'Action sociale et de la Simplification administrative demande des explications. "Si un problème est survenu avec la cinquième caisse de paiement, à savoir Famiwal, c'est à elle à en éclaircir d'urgence la raison avec son opérateur bancaire. J'attends donc les explications de Famiwal à ce propos", a réagi Alda Greoli par communiqué.



Depuis le 1er janvier 2019, les régions se chargent de la gestion et du paiement des allocations familiales. Voici un premier couac qui tombe mal à un peu plus de 100 jours des élections.