De nouveaux emplois créés pour les travailleurs de plus de 50 ans: les seniors ont de véritables atouts

Près de 55.000 nouveaux emplois ont été créés en un an et plus de la moitié concerne des travailleurs de plus de 50 ans.

Des jeunes seniors sont pourtant la cible de préjugés. On les dit moins réactifs, plus coûteux et pas flexibles. Ce taux d'emploi en hausse, c'est donc la preuve que les mesures fonctionnent.

"L’emploi au niveau des seniors se porte bien et est en augmentation. C’est une bonne nouvelle car une série de mesures ont été prises pour diminuer les coûts pour l’employeur à l’embauche d’un travailleur senior. On est plutôt satisfait de voir que les politiques que l’on défend portent leurs fruits au niveau régional et fédéral au sein des entreprises du secteur privé.C’est important car on est dans un contexte où on souhaite prolonger la carrière et reculer l’âge de la pension. Le fait de voir qu’on maintient ou qu’on crée de l’emploi pour les seniors est un élément très important", explique Clarisse Ramakers, directrice du service d'études de l'Union des classes moyennes.



Fidélité, loyauté et un niveau de motivation "très élevé"

De son côté, Christian Lengerome, coach professionnel, encadre régulièrement les plus de 50 ans qui possèdent souvent des qualités non négligeables sur le marché de l’emploi. "Ce sont des personnes qui peuvent offrir de la fidélité, de la loyauté et qui ont un niveau de motivation très élevé. Quand on cherche depuis 2-3 ans du travail et qu’on en trouve un, on veut démontrer qu’on est capable de le garder", déclare-t-il.

Expérience, transmission de savoir mais aussi gestion du stress, selon Clarisse Ramakers, les seniors ont de véritables atouts. "Sur la manière de se comporter au travail, de gérer des situations de stress ou inconnues, elles vont avoir le recul nécessaire. Les jeunes vont peut-être être plus à la pointe sur des aspects techniques du métier mais peut-être moins sur l’aspect comportemental", indique-t-elle.