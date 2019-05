De nouveaux emplois s'ouvrent à la Justice: voici les profils recherchés

Selon une annonce parue au Moniteur belge cette semaine, la Justice recherche actuellement 125 nouveaux juges, conseillers et procureurs. Des annonces de recherches de candidats sont régulièrement publiées au Moniteur par la Justice, mais habituellement on parle plutôt de 30 à 60 postes cherchant des personnes compétentes.



"De temps en temps, il y a des exceptions", explique-t-on au cabinet du ministre Koen Geens. "Cette semaine, 125 appels à candidats sont publiés, suite au budget disponible pour 2019".

En octobre, 98 places avaient fait l'objet d'une publication, 60 autres en décembre, et encore 82 en début d'année, précise-t-on. Les postes à pourvoir sont rattachés aux cours d'appel, tribunaux de première instance, à la Cour de cassation, entre autres. Ils ont été pointés "en collaboration avec le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public".