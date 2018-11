De nouveaux radars à DOUBLE FONCTION installés en Wallonie: qu’ont-ils de plus que les autres? (vidéo)

Des carrefours dangereux de Wallonie commencent à être équipés de radars à double fonction. Ces radars super puissants vont contrôler la vitesse ET le franchissement de feux rouges. L’objectif est de réduire le nombre d'accident. Sébastien Prophète et Aline Lejeune se sont rendus à Namur pour le RTL Info 13H. Quelques exemplaires y sont déjà présents.

Sur les hauteurs de Namur, des nouveaux radars ont été installés il y a quelques jours aux abords d’un carrefour de Suarlée. Ils permettent de détecter une vitesse excessive et le franchissement d’un feu rouge. Ce sont des radars haute technologie, ils sont placés en priorité là où le nombre d’accidents est important.

Ce carrefour n’a pas été choisi au hasard. "Je ne vais pas dire toutes les semaines mais peut-être une fois par mois. Ca va de l’accrochage à l’accident même plus grave. Donc c’est vrai que c’est un endroit où il y a beaucoup de trafic", explique une riveraine, Coryse Trausch.





Des radars double fonction

"L’objectif, ce n’est pas de contrôler un maximum d’automobilistes avec ces radars super puissants mais de dissuader les automobilistes de franchir les feux rouges et de dépasser les limitations de vitesse. Et l’objectif final c’est d’améliorer la sécurité routière", précise Belinda Demattia, la porte-parole de l’agence wallonne pour la sécurité routière.

Une société privée installe en ce moment ces radars spécifiques pour feux dans plusieurs carrefours dangereux, en province de Namur, de Liège et dans le Hainaut. Ils seront opérationnels dans le courant du premier semestre de l’année prochaine.

En deux ans, il y a eu 150 accidents dû au franchissement d’un feu en Wallonie.





Dans les carrefours à feux, les accidents sont plus graves

"On voit que dans les carrefours à feux lorsqu’il y a le franchissement d’un feu rouge, les accidents sont en moyenne deux fois plus graves que dans les autres cas où on a un non-respect de la priorité. C’est lié à la vitesse, parce que les automobilistes qui ont le feu vert ne vont pas du tout freiner", souligne Belinda Demattia.

Dans les prochains mois, les autorités wallonnes vont placer une vingtaine de radars feux. À terme avec les huit millions et demi d’euros prévus, le territoire pourrait en compter 80.