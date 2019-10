De nouveaux radars tronçon entrent en action dès le mois de novembre en Wallonie

De nouveaux radars tronçon, financés par la Région wallonne, vont entrer en service en novembre.

24 radars tronçon seront bientôt opérationnels du côté de Namur, Beloeil, Comines, Nivelles et Pepinster, révèlent nos confrères de SudPresse.

Mais dès le mois de novembre, ce sont six nouveaux radars de ce type qui entreront en service afin de lutter contre la vitesse sur les routes régionales.

Pour rappel, un radar tronçon permet de calculer votre vitesse sur une longue distance et non à un point déterminé. Quand vous passez devant une première caméra puis une seconde quelques kilomètres plus loin, votre vitesse moyenne est calculée afin de déterminer si vous avez dépassé la vitesse autorisée.

Plus d'informations à venir.