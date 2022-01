De nouvelles coupures d’eau à Herbeumont, la deuxième fois en un mois

A Herbeumont, le week-end a de nouveau été compliqué pour une grosse partie de la population de la petite commune ardennaise. Depuis ce dimanche après-midi, plusieurs villages rencontrent de gros problèmes d’alimentation en eau.

Herbeumont rencontre de gros problème d'alimentation en eau. Soit des robinets à sec, soit un très faible débit, les problèmes s'accumulent depuis dimanche.

Le problème, visiblement de grande ampleur, se situe près du réservoir de Saint Médard mais n’a pas encore pu être identifié avec précision. En tous cas, une anomalie de pression s’est produite et le réservoir n’a plus été alimenté mais les citoyens ont continué de consommer. Le réservoir s’est donc vidé sans que le système n’alerte la Société Wallonne des Eaux. Un incident pareil s’est déjà produit il y a un mois et a impacté les mêmes villages. Et il a fallu 3 jours à la SWDE pour rétablir la situation.

"Comme il n'y a pas de système d'alerte qui permet de dire que le réservoir n'est plus rempli, et bien ça se vide et lorsqu'on s'en aperçoit, il faut les remplir et cela prend du temps", explique la bourgmestre de Herbeumont.

Les réservoirs ont été remplis par des camions citerne ces dernières heures et l’eau coule désormais aux robinets, avec par endroits encore des problèmes de pression.

Ce lundi après-midi, certains maisons situées plus en hauteur rencontrent encore des problèmes de débit.