Ce vendredi, le gouvernement fédéral a annoncé de nouvelles mesures de soutien pour les secteurs durement impactés par la crise. Les propriétaires sont ainsi encouragés fiscalement à annuler en tout ou en partie le loyer, pour les mois de mars à mai, des bâtiments qu’ils louent dans les secteurs qui ont dû fermer. Le montant du loyer annulé pourra être pris en compte à hauteur de 30 % pour une réduction d’impôts.

Pour Fabian Hermans, restaurateur et administrateur de la fédération Horeca Bruxelles, cette mesure pourrait être une bonne nouvelle. Locataire d’un espace de 1.500 mètres carré, il est fermé depuis bientôt un an. Occasionnellement, il prépare des plats destinés à être livrés pour une clientèle fidèle. Ce service ne lui cependant permet pas de payer ses charges et surtout son loyer 14.000 euros par mois.

Pour le professionnel, l'annonce du gouvernement arrive trop tard. "On vient avec une mesurette. On ne vient pas avec une indemnité ou un soutien. On demande aux propriétaires de faire le gros effort et le gouvernement vous apporte un bonbon pour vous soutenir", déplore l'administrateur de la fédération Horeca Bruxelles.

Pas de loyer à verser depuis mars

Les autorités demandent un effort au propriétaire en échange d’une réduction fiscale de 30%. Certains d’entre eux, comme le propriétaire de Fabian Hermans, saluent la décision mais affirment ne pas avoir attendu le gouvernement pour prendre des initiatives. "Nous avons décidé de ne pas lui demander de loyer depuis le mois de mars. Nous avons fait un plus gros effort que les aides reçues par les restaurateurs", nous assure le propriétaire Xavier De Ribaucourt.

Les professionnels du secteur Horeca sont inquiets. Ils craignent que l’exonération des loyers jusqu’en mai prochain est un mauvais signal pour la reprise de leur activité. Ce samedi, le gouvernement précise que la réouverture des cafés et des restaurants est uniquement conditionnée par l’évolution de l’épidémie.

