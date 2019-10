De plus en plus d'entrepreneurs de pompes funèbres en Belgique

La Belgique compte aujourd'hui un peu plus de 860 entreprises de pompes funèbres. Un chiffre en augmentation de plus de 8% en 5 ans. Il y a donc de plus en plus d'agents de pompes funèbres.

La Belgique compte aujourd'hui un peu plus de 860 entreprises de pompes funèbres, soit une augmentation de 8,2% en cinq ans, rapporte mercredi le Syndicat neutre pour Indépendants (SNI) à deux jours de la Toussaint. "Néanmoins, la taille des entreprises augmente et un phénomène de concentration est visible dans le secteur, notamment avec l'arrivée de grands acteurs liés à des groupes d'assurance", indique le SNI.



L'augmentation du nombre d'entrepreneurs est plus visible en Flandre, "où il n'est plus nécessaire d'avoir un accès à la profession" pour exercer. Ce n'est pas la seule évolution du métier: désormais, plus de six Belges sur 10 optent pour une crémation à l'occasion de leurs funérailles. "Il y a des divergences entre les régions. Ainsi, plus de 70% des Flamands se font incinérer contre seulement un peu plus de 40% des Wallons", relève encore le SNI. Il constate également une utilisation accrue des "cercueils biodégradables, en carton ou en osier".