Coronavirus - De plus en plus d'hôpitaux restreignent leurs visites

De plus en plus d'établissements hospitaliers décident de suspendre les visites en raison de l’augmentation des cas de Covid-19. Un hôpital situé en province de Luxembourg avait déjà fait ce choix le week-end dernier, et depuis lors, beaucoup d'autres ont suivi le mouvement.

Vendredi passé, onze infirmières étaient absentes sur 300 dans cet hôpital de la province de Hainaut à cause du Covid, ou d'un épuisement. Ce chiffre interpelle. L'absentéisme du personnel a constitué un facteur pour fermer les portes aux visiteurs dès aujourd'hui, la propagation en est un autre.

"On peut disposer d'un CST et puis être asymptomatique deux jours après. Rencontrer quelqu'un qui a le Covid, on n'est pas au courant, et on est contaminé et c'est de de toute bonne foi qu'on vient rendre visite avec son CST mais on ne sait pas qu'on peut être potentiellement contaminant. On a eu des cas de patients contaminés par leur famille, malheureusement", témoigne dans le RTLINFO 13H Evelyne Bossart adjointe à la direction des soins infirmiers au centre de santé des Fagnes.

Interdire les visites sauf exceptions la décision concerne l'hôpital de Chimay, de Boussu, Saint-Joseph à Mons, le CH c'est à Liège et les hôpitaux du groupe Vivala en province de Luxembourg.

Thierry Boxus, directeur du centre de Santé des Fagnes: "Le but, c'est de protéger l'hôpital, de le garder véritablement telle une une bulle la plus protégée possible du virus pour pouvoir offrir nos soins.."

La tension monte au sein des visiteurs qui n'acceptent pas toujours le CST obligatoire à l'entrée de tous les hôpitaux.

"Il y a des insultes mais même des actes physiques qui m'ont même été rapportés sur des membres du personnel qui pour certains ont même été blessés et immobilisés. C'est inacceptable", nous explique le directeur du centre de Santé des Fagnes.

Les visites ne devraient pas reprendre avant plusieurs semaines. Des exceptions sont prévues comme à la maternité et dans le service de pédiatrie.