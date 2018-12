De plus en plus de Belges achètent leurs médicaments sur internet: mais attention, ce n'est pas toujours sans risques

De plus en plus de Belges achètent leurs médicaments sur internet. La preuve avec ce chiffre: le site Newpharma a augmenté son chiffre d'affaire de 133.000 % en 10 ans! Il engrange désormais 80 millions d'euros par an.

Près de la moitié des Belges achèteraient en ligne de façon régulière. Ils se procurent des produits de soin et de l'homéopathie mais tentent parfois de se procurer d'autres traitements

Mais faites néanmoins attention, car ce n'est pas toujours sans risques. "A partir du moment où une personne en Belgique trouve un médicament qui est normalement soumis à prescription, c'est automatiquement un site illicite. Il ne faut pas acheter sur ces sites parce que ça peut être dangereux pour la santé", a prévenu Alain Chassepierre, président de l'association pharmaceutique belge, joint par Camille Mathoulin.