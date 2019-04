De plus en plus de Belges développent des techniques étonnantes pour dépenser moins d'argent pour leurs lunettes

De plus en plus de Belges évitent d'aller chez l’ophtalmologue et l’opticien parce que ça coûte trop cher ! 26,6% des Belges y ont renoncé en 2018.

Les Belges font des économies sur leur santé. Selon une enquête Solidaris, quatre personnes sur 10 renoncent à consulter des spécialistes, faute de moyens. L'année dernière, plus de 26% des Belges se sont privés de consultation chez l'ophtalmologue.

Dans le cas d'achat de lunettes, les opticiens remarquent que les parents se sacrifient souvent.

"Par exemple, avec la presbytie, les gens ont vraiment tendance à vouloir étendre les bras au maximum et à essayer de se débrouiller pour donner la priorité à leur enfants et ensuite eux venir se fournir plus tard une fois que leurs enfants ont leurs lunettes. Quand on est plusieurs dans la famille à avoir des lunettes, c'est un budget vraiment conséquent", explique Tiffany Delporte, opticienne à Evere.

Par ailleurs, les opticiens constatent aussi que leurs clients achètent de plus en plus sur internet, à l’étranger, et viennent ensuite faire régler leurs lunettes chez un opticien.