De plus en plus de Belges font des cacahuètes à Noël: en quoi consiste cette pratique?

C'est une tendance de plus en plus rependue dans les familles au moment des fêtes : la cacahuète. On ne vous parle pas ici de l'aliment généralement dégusté durant l'apéritif, mais bien d'une pratique qui peut soulager votre porte-feuille.

Aussi connu sous le nom de "secret-santa", le concept de la cacahuète est simple : chaque personne pioche au sort le nom d'une autre à qui elle doit offrir un cadeau. Cependant, ce n'est pas toujours facile de trouver le cadeau idéal pour un cousin, une tante ou un grand-parent. Heureusement, les commerçants sont là pour nous aider.

"On demande l'âge de la personne, ce qu'elle aime habituellement, pour essayer de diriger le client vers le bon choix et on montre ce qui pourrait plaire", explique Adeline, la gérante d'un magasin.

De manière générale, les budgets vont de 15 euros pour les petits budgets à 50 euros pour les plus gros. Bien que cette pratique entraîne une baisse du nombre de ventes dans les magasins, les chiffres restent positifs.

"Il y a moins de cadeaux qui sortent parce que les gens ont décidé de faire des cacahuètes, mais pas spécialement des petites cacahuètes. C'est un cadeau, mais un beau cadeau par personne", détaille Nathalie, la gérante d'un autre magasin.

Malgré la crise économique, les Belges apprécient toujours d'offrir.