De plus en plus de biens immobiliers se vendent sous forme d'enchères déguisées: est-ce légal? Les explications de spécialistes

Un phénomène de plus en plus courant surtout depuis la crise du covid. De plus en plus de biens immobiliers se vendent sous forme d'enchères déguisées, avec par exemple des mentions "faire offre à partir de". Sachez que cette pratique est illégale.

Mais que dit la loi exactement?

Pour Laurence et sa famille, c'est jour de fête. Après trois mois de recherche, ils ont trouvé une maison. Leur offre a été acceptée. "On y a été au culot. On surenchérit pour être sûrs de l'avoir", confie Laurence.

Dans ses recherches, Laurence l'a constaté, de plus en plus de vendeurs ne demandent plus un prix fixe pour leur maison. Ils invitent les candidats à faire offre à partir d'un certain montant. "Ils ont envie d'avoir le meilleur prix pour leur bien. Mais ça rend l'accès à l'achat immobilier très compliqué", ajoute la candidate acquéreuse.

Si la formulation est légale, elle peut conduire à des dérapages. Des enchères déguisées totalement illégales. "Si on commence à jouer au ping-pong, et qu'on dit à l'un 'J'ai une offre à autant, vous pouvez me faire une meilleure offre', et qu'il reçoit une meilleure offre pour ensuite retourner vers la personne précédente, ça devient de la surenchère, et ça devient dangereux", estime Nicolas Watillon, agent immobilier.

En Belgique, les ventes aux enchères sont encadrées par la loi. Seul un notaire peut organiser une vente publique. "La loi fixe toute une série de critères et pour que la concurrence soit faite de manière totalement transparente vis à vis de tout le monde, la loi prévoit qu'il y ait un cahier des charges préalable qui soit partagé avec tout le monde, pour que tout le monde sache à quelles conditions, il enchérit", précise Renaud Grégoire, le porte-parole de la fédération des notaires.

Les mentions "faire offre à partir de" se sont multipliées ces derniers mois. Ce n'est pas un hasard. Depuis le début de la crise sanitaire, le marché immobilier est très favorable aux vendeurs. "A partir du moment où vous êtes vendeur et que vous voyez qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui se présentent devant votre porte, vous avez tendance à vouloir maximiser votre prix de vente. C'est normal et naturel. La pratique est donc principalement due à cette euphorie du marché qu'on a connue ces 18 derniers mois", indique Eric Verlinden, agent immobilier.

Les taux hypothécaire remontent, les biens à vendre se multiplient. Le rapport de force entre acquéreur et vendeur devrait bientôt se rééquilibrer. Les spécialistes s'attendent à ce que les mentions "faire offre" disparaissent progressivement des sites de petites annonces.