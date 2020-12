De plus en plus de chefs amateurs proposent des plats à emporter: doivent-ils respecter les mêmes règles que les restaurateurs?

La crise sanitaire pousse apparemment de nombreux particulier à proposer des plats à emporter faits maison. Attention, ces chefs amateurs doivent respecter toute une série de règles imposée par l'AFSCA. La porte-parole de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire Stéphanie Maquoi était dans le RTL INFO 13h pour les rappeler.

Simon François: Quelles sont ces règles que ces nouveaux chefs doivent respecter?

Stéphanie Maquoi: "Elles tournent autour de trois piliers. Le premier, c'est d'abord de se faire connaître comme acteur de la chaîne alimentaire auprès de l'AFSCA. Le deuxième, ce sont des bonnes pratiques en termes d'hygiène, hygiène personnelle, propreté de la cuisine, traçabilité et respect des températures. Enfin, le troisième pilier, c'est la communication autour des allergènes. Bien communiquer autour des allergènes peut éviter des situations dramatiques pour les personnes allergiques."

De qui parle-t-on ? Suis-je concerné si je cuisine, par exemple, au profit d'une association ?

"Quand on est bénévoles, quand on donne de son temps pour une association de manière occasionnelle ou pour récolter de l'argent pour un voyage scolaire, un camp scout, il n'y a pas d'obligation de se faire connaître. Néanmoins, les bonnes pratiques que je viens de citer et la communication sur les allergènes sont importantes et il faut les respecter."

N'est-ce pas un peu strict d'imposer les mêmes règles pour les particuliers que pour les professionnels ?

"En dehors des considérations fiscales ou liées à la TVA, quand on est un acteur de la chaîne alimentaire, chef à domicile, restaurateur, traiteur, on a des obligations en termes de formation, de cotisations auprès de l'AFSCA, de contrôle et il faut les respecter. On a aussi un devoir, c'est de protéger le consommateur. À ce titre, l'AFSCA est présente pour accompagner ces acteurs, mais aussi pour contrôler. On veillera pour que le consommateur, quels que soient ses choix de consommation, soit protégé."

Le but est-il aussi d'éviter une concurrence déloyale en cette période où les restaurateurs sont obligés de fermer ?

"C'est pour ça que les règles sont les mêmes pour tout le monde. L'objectif premier est de protéger le consommateur."

