De plus en plus de groupements d’achat d’énergie: est-ce intéressant?

Les groupements d’achat d’énergie sont de plus en plus nombreux. Comment fonctionnent ces groupements et que peuvent-ils nous apporter ?

Des associations comme Test-Achat ou même le journal Le Soir, c’est plus étonnant, vont convaincre des abonnés, des clients de se regrouper pour négocier des réductions avec un fournisseur. Il ne faut pas avoir fait Solvay ou HEC pour comprendre que lorsque l’on représente 10, 100 ou 1.000 clients on a plus de chances d’obtenir des prix intéressants que lorsque l’on est seul. Lorsqu’ils disposent d’une base suffisamment nombreuse, ils mettent en concurrence les fournisseurs pour obtenir les tarifs les plus intéressants.



Est-ce que ces groupements d’achats sont limités au secteur de l’énergie ?



Non, mais plus souvent il s’agit d’achats groupés de gaz, d’électricité, de mazout, de pellets. C’est historique en fait. Ces groupements se sont lancés il y a quelques années en réaction aux fortes augmentations des prix de l’électricité et se sont étendus aux autres sources d’énergie et même aux panneaux solaires. Test-Achat lance aussi, par exemple, tous les 15 jours un achat groupé de mazout.

Cela existe aussi aujourd’hui dans un nombre impressionnant de domaines comme par exemple pour de l’électroménager, pour des adoucisseurs d’eau ou encore des traitements contre l’humidité. Ou par exemple, tenez-vous bien, pour des bouchons d’oreille. Il y a 2 ans, plus de 2.600 consommateurs ont souscrit à l’achat groupé de Test-Achat et ont ainsi bénéficié d'une belle réduction de 30 €.



Qui lance ces achats groupés ?



Le plus souvent des associations de consommateurs comme Test-Achat. Ces organismes trouvant un prolongement de leur mission dans l’obtention concrète d’avantages financiers pour leurs membres. C’est plus étonnant dans le chef d’un journal qui pourrait avoir un conflit d’intérêt, par exemple avec des annonceurs dans le secteur de l’énergie. Mais cela reste théorique.



Admettons que je m’inscrive dans une telle démarche, suis-je obligée de souscrire au fournisseur choisi par le groupement ?



Généralement, le prix de l’offre groupée est plus intéressant que votre contrat actuel. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez normalement refuser l’offre. Mais vérifiez bien sûr attentivement ce que vous signez. Dans le cas d’achat d’énergie, gaz ou électricité, si vous l’acceptez, votre nouveau fournisseur d’énergie s’occupera de faire le changement.

Est-ce vraiment intéressant ?



Et la réponse habituelle reste: "cela dépend". Dans l’énergie, si vous avez déjà surfé sur les comparateurs de prix et que sur cette base vous avez changé de contrat, vous ne gagnerez sans doute pas grand-chose. Par ailleurs, le prix calculé par les fournisseurs est basé sur une consommation moyenne. Si votre consommation s’écarte de manière importante de cette valeur, il sera sans doute plus intéressant de négocier une offre adaptée à votre situation.