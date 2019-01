De plus en plus de personnes ont besoin d'une aide alimentaire: RTL INFO a suivi le parcours des denrées distribuées

De plus en plus de personnes ont besoin d'une aide alimentaire. Selon des chiffres exclusifs RTL INFO, 160.000 personnes ont bénéficié des denrées récoltées par les banques alimentaires l'an dernier. C'est 3.000 de plus qu'en 2017. 16.000 tonnes de nourriture ont ainsi été distribuées en 2018. Les banques alimentaires constamment à la recherche de dons et de bénévoles.

A la banque alimentaire de Bruxelles-Brabant, les colis sont rangés dans des caisses en plastique. Il y a du pain, des gaufres, du café, du chocolat, du pâté de foie…







Des accords avec les grandes surfaces



Plusieurs associations viennent les chercher. Youssef Ftaïch, de l'asbl le Filet à Anderlecht, explique : "Dans notre camionnette, on a un réfrigérateur, tout ce qui est frais, on le met dedans. Les légumes, les fruits, on les met à l’arrière de la camionnette. On met tout ça chez nous, on va d’abord trier, en fonction des dates de péremption et de la rapidité à laquelle on peut distribuer nous-mêmes nos colis".

Autre source de dons alimentaires : les grandes surfaces. "On va au Colruyt par exemple, chaque matin, on a des accords avec eux, et ils nous laissent les invendus, qui risquent de périmer dans la semaine".





Les bénévoles toujours les bienvenus

Les associations et les 9 banques alimentaires du pays fonctionnent à l’aide de bénévoles, l’administrateur délégué de la banque Bruxelles-Brabant en est un également. Pierre Labouverie souhaite d’ailleurs renforcer son équipe : "Je fais un appel pour dire que nous sommes toujours avides d’avoir des bénévoles pour nous aider, car nous sommes un peu en manque de personnel".