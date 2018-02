En 2017, le Service fédéral de Médiation de l'Énergie a reçu 5.797 plaintes, soit 5% de plus qu'en 2016 et 37% de plus par rapport à 2015, annonce mardi le service. Sur le plateau du RTLinfo 13h, Philippe Devuyst, le médiateur francophone de ce service, a expliqué pourquoi une telle augmentation.

Près de 5.800 plaintes en 2017: il n'y en a jamais eu autant auprès du service de Médiation de l'Energie. Selon ce dernier, cette augmentation constante du nombre de plaintes depuis 2015 s'explique en partie par les montants élevés des factures d'énergie, mais également par certaines pratiques de marché et de vente douteuses qui se font de plus en plus courantes.

Les principales plaintes reçues en 2017 portaient sur des problèmes liés aux compteurs (19,1%), les pratiques de vente et de marché (15,8%), des problèmes liés au paiement/remboursement des factures (12,4%) et la transparence des prix (12,3%). "Les plaintes ont principalement trait aux problèmes relatifs aux factures. Les gens ne comprennent pas ce qu'ils ont reçu. D'autres sont liées aux compteurs", a précisé Philippe Devuyst, le médiateur francophone du service de Médiation de l'Énergie, en direct sur le plateau du RTLinfo 13h ce mercredi. "Il y a eu une modification au niveau des tarifs par exemple. La TVA est passée de 6 à 21%. Les gens ont regardé leurs factures avec plus de précisions et se sont demandé pourquoi cela avait augmenté et ont plus facilement trouvé des erreurs".

Les plaintes ont d'abord été adressées en néerlandais (65,6%) puis en français (34%) et enfin en allemand (0,4%). Du côté du service de Médiation de l'Energie francophone, on craint une constante augmentation de ces plaintes. "Effectivement. Nous espérons que le gouvernement remette ce 'filet de sécurité' en place", a conclu Philippe Devuyst.