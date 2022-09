De quoi dépend la taxe "déchets" et peut-elle augmenter d'année en année?

RTL Info répond à vos questions. Celles que vous nous posez via le bouton orange Alertez-nous et sur nos réseaux sociaux.

Ce vendredi, "RTL répond à vos questions" se penche sur les inquiétudes de Lisbeth concernant le prix des poubelles. Une question qui concerne tous les ménages.



Chaque année, elle paie 215 euros de taxes communales pour la gestion des égouts et des poubelles. Elle trouve ce montant, très élevé.



De quoi dépend cette taxe "déchets" et peut-elle augmenter d'année en année ?



Oui, elle augmente de 2 à 10 euros par habitant, en Wallonie, selon les communes, ces trois dernières années.



La gestion des déchets est organisée par les communes. Et la grande majorité passe par des intercommunales.

- Intradel à Liège

- In BW dans le Brabant wallon

- Bruxelles Propreté dans la capitale



Mais c'est toujours la commune qui fixe le prix de la taxe.



Pour les citoyens qui utilisent les conteneurs à puce, votre commune prend en compte les coûts fixes. Par exemple, le nombre de levées par conteneur auxquelles vous avez droit et le nombre de kilos que vous pouvez jeter, par an.



Si vous dépassez ces quotas, vous devez payer une surtaxe. C'est un peu l'idée du pollueur-payeur.



La taxe communale dépend aussi du prix du traitement des déchets. C'est l'intercommunale qui s'en occupe. Trier, recycler, vous accueillir dans les recyparcs, fournir les conteneurs, etc. Tout ça a, forcément, un coût.



La commune est obligée de couvrir le fameux "coût vérité". Couvrir les dépenses par les recettes.



Et pour calculer ce coût vérité, elle se base sur le budget que représente toute la gestion des déchets, pendant un an. Et c'est répercuté sur les citoyens.



Et dans les communes qui ne fonctionnent pas encore avec des conteneurs à puce ?



C'est le même principe. C'est la commune qui fixe le montant de la taxe, en fonction des dépenses, comme le prix des sacs. Souvent, il s'agit donc bien d'une taxe par ménage et non pas par habitants.



Elle contient parfois d'autres éléments que les déchets. Par exemple, la gestion des dépôts sauvages. Donc, là aussi, ça peut jouer sur le montant.



Et visiblement, c'est dans le Hainaut qu'on jette le plus de déchets.



En 2020, 216 kilos par an et par habitant à Charleroi. En comparaison, c'est 62 kilos à Neupré, en province de Liège.



Des écarts qui s'expliquent, notamment, par les différents systèmes de tri mis en place dans les communes.



À Bruxelles, c'est un fonctionnement totalement différent. Là, ce ne sont pas les communes qui taxent, mais la région.



La règle est la même dans toutes les communes, que vous habitiez Forest, Uccle ou Saint-Gilles.



Cette taxe va donc augmenter si la Région décide de le faire.