Plusieurs messages d'incompréhension nous sont parvenus via le bouton orange "Alertez-Nous" cette nuit. Des Belges revenus de vacances, depuis une zone classée orange à leur départ, mais passée au rouge depuis. Les Affaires étrangères avaient annoncé une exemption de test et de quarantaine, pour peu que le retour en Belgique se fasse avant vendredi 16h. Et pourtant, même en prenant leurs dispositions, certains Belges ont reçu un SMS.

C'est le cas d'Erica. Après avoir appris que Paris passait en zone rouge, la Belge a décidé de rentrer en Belgique. "J'ai acheté vite un billet. On est rentrés le vendredi plutôt que le dimanche", nous explique-t-elle. Ce vendredi vers midi, elle était donc de retour dans notre pays. Selon les consignes du SPF Affaires Etrangères, un retour avant 16h devait la dispenser de test et de quarantaine. Problème, Erica a tout de même reçu un SMS qui lui demande de s'isoler pendant 14 jours et de passer un test.

Vous êtes nombreux à avoir reçu ce même SMS alors même que vous aviez posé le pied sur le sol belge avant 16h, notamment pour permettre à vos enfants de faire leur rentrée scolaire normalement.

Ce matin, le SPF Affaires étrangères nous explique que le système n'est pas paramétré en fonction de votre heure d'arrivée. Les SMS sont donc envoyés automatiquement, et ce qu'importe l'heure à laquelle vous avez foulé le sol belge. Le porte-parole des Affaires Etrangères précise que si vous êtes arrivés ce vendredi avant 16h, vous n'avez donc pas de quarantaine ni de dépistage obligatoires.